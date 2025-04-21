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АНАЛІТИКА

У Raiffeisen спростували новину про призупинку продажу російського підрозділу

 

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, який досі працює в Росії, спростував новину Financial Times про те, що припинив спроби продати свій підрозділ у країні на тлі потепління відносин між Вашингтоном і Москвою.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Речник Raiffeisen Bank International заявив агентству, що новина Financial Times була «невірною».

«Процес продажу ані зупинений повністю, ані призупинений. Процес продажу триває», - сказав речник банку.

Раніше у Кремлі заявили, що не мають інформації щодо новини Financial Times і що банк продовжує свою діяльність у Росії.

Зазначається, що після вторгнення РФ в Україну RBI перебував під тиском по обидва боки Атлантики, щоб зменшити свою присутність у Росії, і банк заявив, що продаж 60% свого бізнесу в Росії є найбільш імовірним його планом.
 

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