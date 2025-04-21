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Британія стане незалежною від США у виробництві артснарядів, - ЗМІ
10:19 21.04.2025 |
Компанія BAE Systems створює вибухівку власного виробництва та планує повністю відмовитися від американських комплектуючих у виробництві артснарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Зазначається, що британська оборонна компанія BAE Systems має намір збудувати у країні три нові заводи для виробництва вибухівки на базі гексогену. Цю речовину використовують у 155-мм снарядах для гармат британської армії та інших видів озброєння.
Виробництво власних боєприпасів розширюється на тлі відмови британських та європейських оборонних компаній від купівлі американського обладнання через побоювання, що президент Трамп перетворив США на ненадійного партнера.
Впродовж двох років, BAE Systems має намір збільшити виробництво боєприпасів калібру 155-мм стандарту НАТО у 16 разів. Компанія планує використовувати першу в світі інноваційну технологію, що є найбільшим переворотом у виробництві вибухових речовин за останні 50 років, налагодити виробництво власних вибухових речовин і продавати цю технологію іншим країнам світу. Раніше виробник імпортував вибухівку на базі гексогену зі США та Франції.
BAE Systems є найбільшим оборонним підрядником в Європі та сподівається досягнути виробництва боєприпасів без американських компонентів. Це дозволить використовувати снаряди без жодних обмежень з боку США.
Видання нагадало, що снаряди калібру 155-мм використовуються британською армією в самохідній гаубиці Archer та броньованій самохідній артилерійській установці AS-90.
BAE Systems - єдиний виробник снарядів цього типу у Великій Британії. Більша частина цих боєприпасів була передана Україні, що зробило їх дефіцитом всередині країни.
Виробництво зброї в Європі
Після відмови адміністрації президента США Дональда Трампа активно протистояти Росії, країни Європи почали змінювати підходи оборонної стратегії.
Так, європейські країни планують змінити підхід до надання допомоги Україні та фінансувати виробництво зброї замість постачання готових озброєнь.
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