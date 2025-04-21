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У США чиновники через помилку отримали доступ до секретних планів Білого дому, - WP
10:04 21.04.2025 |
Через помилку в США тисячі чиновників отримали доступ до конфіденційних планів Білого дому. Інцидент стався через неправильний обмін документами в Google Drive.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Влада США зазнала серйозного інциденту з порушенням конфіденційності, коли тисячі федеральних службовців отримали доступ до секретних документів, зокрема, до планів Білого дому та інформації щодо безпеки.
За даними The Washington Post, ці документи стали доступними через недбале використання платформи Google Drive.
Інцидент стався, коли кар'єрні співробітники Управління загальних служб (GSA) передали важливі матеріали, зокрема креслення для безпеки Білого дому та банківські реквізити постачальників адміністрації Трампа.
Через невірно налаштовану спільну папку на Google Drive, понад 11 000 співробітників отримали доступ до цих документів. Документи не мали явних позначок про секретність, однак вважались важливими для забезпечення національної безпеки.
Виток у США
Цей інцидент став частиною більшої серії проблем з кібербезпекою в уряді США.
Минулого місяця інший випадок порушення безпеки стався, коли високопосадовці ненавмисно додали головного редактора Atlantic до закритого чату з обговоренням чутливих військових планів.
Влада США визнала цей інцидент серйозною помилкою і продовжує обстеження ситуації. Незважаючи на серйозні наслідки, поки що не було виявлено ознак витоку секретної інформації чи безпосередньої шкоди національній безпеці.
Використання Google Drive у державних структурах без належного контролю ставить під сумнів рівень цифрової безпеки в США.
Експерти з безпеки видання вказують, що такі помилки можуть призвести до серйозних наслідків для національної безпеки.
Помилка у США з Signal
Нагадаємо, головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг цього тижня написав, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волц помилково додав його до чату високопоставлених чиновників. Там вони обговорювали плани США атакувати хуситів у Ємені.
Як з'ясувалося пізніше, міністр оборони Піт Гегсет за півгодини до початку операції надіслав у чат інформацію про те, коли вилітають американські винищувачі та дрони, а також коли США запускають свої ракети.
The Atlantic стверджувало, що якщо така інформація потрапила до рук "недоброзичливців", наслідки для пілотів могли бути "катастрофічними".
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