Геґсет поділився з дружиною і братом деталями ударів по Ємену в іншому чаті Signal – NYT

Міністр оборони США Піт Геґсет поділився детальною інформацією про майбутні удари в Ємені 15 березня в приватному чаті групи Signal, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат, повідомляє газета The New York Times з посиланням на чотирьох людей, які знають про цей чат.

Деякі з цих людей стверджують, що інформація, якою Геґсет поділився в чаті Signal, включала розклад польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів в Ємені - по суті, ті ж самі плани атак, якими він поділився в окремому чаті Signal того ж дня, в якому помилково був присутній редактор The Atlantic.

Газета пише що дружина Геґсета, Дженніфер, колишня продюсерка Fox News, не є співробітницею Міністерства оборони, але вона їздила з ним за кордон і наражалася на критику за те, що супроводжувала чоловіка на делікатних зустрічах з іноземними лідерами.

Брат Геґсета Філ і Тім Парлаторе, який продовжує бути його особистим адвокатом, обидва працюють у Пентагоні, але незрозуміло, навіщо їм знати про майбутні військові удари, спрямовані проти хуситів у Ємені.

Раніше не повідомлялося про існування другого чату Signal, в якому глава Пентагону ділився надсекретною військовою інформацією - це остання з низки подій, які ставлять під сумнів його управління і судження.

На відміну від чату, до якого помилково було включено редактора The Atlantic, нещодавно виявлений чат був створений Геґсетом. Він включав його дружину і близько десятка інших людей з його особистого і професійного оточення в січні, до його затвердження на посаді міністра оборони, і називався «Defense | Team Huddle», розповіли джерела видання. Для доступу до чату Signal він використовував свій приватний телефон, а не урядовий.

Подальше включення до чату після затвердження Геґсета його дружини, брата і особистого адвоката - жоден з яких не мав жодних очевидних підстав бути поінформованим про оперативні деталі військової операції на етапі її проведення - безсумнівно, викличе подальші питання щодо дотримання ним протоколів безпеки, пише NYT.

24 березня головний редактор американського журналу The Atlantic Джеффрі Ґолдберґ розповів, як команда президента Дональда Трампа з національної безпеки включила його в секретний чат, де обговорювалися удари по єменських хуситах. За його словами, обговорення відбувалося в месенджері Signal, який дозволяє обмінюватися зашифрованими повідомленнями. У чаті брали участь радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц (саме він надіслав Ґолдберґу запрошення), віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Геґсет та директорка Національної розвідки Тулсі Габбард.

Чат називався Houthi PC small group («Невелика група щодо хуті»). У ньому, як пише Ґолдберґ, користувач на ім'я Піт Геґсет опублікував дані «про майбутні удари по Ємену, включно з інформацією про цілі, зброю, яку США розгортатимуть, і послідовність атак».

У чаті журналіст з'явився під ініціалами JG. Він припускає, що його додали помилково замість якогось іншого високопосадовця Білого дому з такими ж ініціалами.

Спочатку Джеффрі Ґолдберґ не сприймав листування всерйоз, проте, коли в чат почали надходити повідомлення, Ґолдберґ зрозумів, що «розмова має високий рівень правдоподібності».