США вперше розгорнули новітні роботизовані ракетні комплекси неподалік Тайваню

Пускова установка NMESIS.

Корпус морської піхоти США вперше розгорнув свої новітні роботизовані пускові системи NMESIS із ракетами Naval Strike Missile на території Філіппін.

Це відбулося в межах підготовки до масштабних американо-філіппінських навчань Balikatan 25, які триватимуть з 21 квітня до 9 травня. Участь у маневрах бере 3-й прибережний полк морської піхоти США, який здійснить оперативне перекидання частини комплексів NMESIS на віддалені острови за допомогою вертольотів армійської авіації 25-ї бригади Сухопутних військ.

Головна локація розміщення - стратегічно важливі острови Батанес на півночі Філіппін, які розташовані лише за 150 км від Тайваню. Ракети NSM, які є частиною NMESIS, мають дальність до 185 км, що дозволяє створити ефективну зону заборони доступу для кораблів Китаю в Лусонській протоці.

Таким чином, США отримують можливість контролювати підхід до Тайванської протоки та перешкодити потенційній блокаді Тайваню.

[thumb=left][/thumb]

Пуски ПКР NSM з наземної безпілотної пускової установки NMESIS.

Попри те, що пуски ракет у межах навчань не передбачені, приклад попередніх маневрів Salaknib свідчить: техніка, розміщена на Філіппінах у рамках тренувань, може залишатися там і після їх завершення. Так сталося з комплексом Typhon, оснащеним ракетами Tomahawk та SM-6, який так і не був вивезений із країни.

Розгортання NMESIS демонструє нову концепцію воєнних дій США в Індо-Тихоокеанському регіоні - створення передових вогневих точок на віддалених островах. Саме через це морська піхота зробила ставку на мобільні, автономні платформи, які можна швидко доставити гелікоптерами та розгорнути без екіпажу.

На відміну від сухопутного варіанту Typhon, який залежить від великогабаритного транспорту, NMESIS і подібна система Long Range Fires (LRF) - це рішення нового покоління.