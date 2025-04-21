Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США вперше розгорнули новітні роботизовані ракетні комплекси неподалік Тайваню

 Пускова установка NMESIS.

Корпус морської піхоти США вперше розгорнув свої новітні роботизовані пускові системи NMESIS із ракетами Naval Strike Missile на території Філіппін.

Це відбулося в межах підготовки до масштабних американо-філіппінських навчань Balikatan 25, які триватимуть з 21 квітня до 9 травня. Участь у маневрах бере 3-й прибережний полк морської піхоти США, який здійснить оперативне перекидання частини комплексів NMESIS на віддалені острови за допомогою вертольотів армійської авіації 25-ї бригади Сухопутних військ.

Головна локація розміщення - стратегічно важливі острови Батанес на півночі Філіппін, які розташовані лише за 150 км від Тайваню. Ракети NSM, які є частиною NMESIS, мають дальність до 185 км, що дозволяє створити ефективну зону заборони доступу для кораблів Китаю в Лусонській протоці.

Таким чином, США отримують можливість контролювати підхід до Тайванської протоки та перешкодити потенційній блокаді Тайваню.

[thumb=left][/thumb]

 Пуски ПКР NSM з наземної безпілотної пускової установки NMESIS.

Попри те, що пуски ракет у межах навчань не передбачені, приклад попередніх маневрів Salaknib свідчить: техніка, розміщена на Філіппінах у рамках тренувань, може залишатися там і після їх завершення. Так сталося з комплексом Typhon, оснащеним ракетами Tomahawk та SM-6, який так і не був вивезений із країни.

Розгортання NMESIS демонструє нову концепцію воєнних дій США в Індо-Тихоокеанському регіоні - створення передових вогневих точок на віддалених островах. Саме через це морська піхота зробила ставку на мобільні, автономні платформи, які можна швидко доставити гелікоптерами та розгорнути без екіпажу.

На відміну від сухопутного варіанту Typhon, який залежить від великогабаритного транспорту, NMESIS і подібна система Long Range Fires (LRF) - це рішення нового покоління.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Тайвань
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3955
  0,0130
 0,03
EUR
 1
 47,0253
  0,0210
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8265  0,10 0,23 41,5582  0,01 0,03
EUR 46,7294  0,18 0,39 47,7800  0,40 0,85

Міжбанківський ринок на 18.04.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес