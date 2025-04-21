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Проблеми з демократією: Німеччина заблокувала експорт винищувачів Eurofighter до Туреччини
08:38 21.04.2025 |
Днями, 17 квітня, уряд Німеччини офіційно заблокував постачання Туреччині близько трьох десятків винищувачів Eurofighter Typhoon. Про це повідомила газета Handelsblatt із посиланням на джерела, близькі до процесу ухвалення рішення.
Причиною такого кроку стали події в Туреччині, а саме нещодавній арешт одного з провідних лідерів опозиції Екрема Імамоглу. Німецькі урядовці розцінили затримання як загрозу турецькій демократії та висловили занепокоєння щодо політичної мотивації звинувачень.
Вони наголосили, що в умовах серйозного порушення демократичних стандартів продовження військової співпраці є неможливим.
Імамоглу, який тривалий час вважається головним конкурентом президента Реджепа Таїпа Ердогана, був звинувачений у корупції. Турецька опозиція розцінює це як політичну розправу напередодні потенційних президентських виборів. Його арешт викликав широкий резонанс як у самій Туреччині, так і серед партнерів по НАТО.
Рішення Берліна стало серйозною перешкодою для планів Туреччини щодо модернізації свого військово-повітряного флоту. Воно також спричинило напруження всередині консорціуму Eurofighter, до якого входять Велика Британія, Італія та Іспанія. Наразі незрозуміло, чи вдасться обійти німецьке вето або знайти компромісне рішення.
Цей крок посилює напругу на південному фланзі НАТО та вкотре порушує питання про демократичний відкат Туреччини. У Європі дедалі більше занепокоєні політичним курсом Анкари, що створює додаткові ризики в нестабільному Східному Середземномор'ї.
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