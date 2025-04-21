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Верховний суд США призупинив депортацію венесуельців
08:27 21.04.2025 |
Верховний суд США тимчасово зупинив депортацію венесуельських в'язнів. Тимчасовим розпорядженням суду від суботи, 19 квітня, уряду США заборонено депортувати жодного з цієї групи ув'язнених.
За даними американських ЗМІ, ідеться про десятки чоловіків-мігрантів, щодо яких президент США Дональд Трамп заявляв, нібито вони є членами злочинного угруповання Tren de Aragua.
Трамп послався на закон 1798 року - він застосовувався лише у воєнний час
У березні Трамп послався на Закон про іноземних ворогів (Alien Enemies Act, AEA) від 1798 року, щоб заґратувати венесуельців у в'язниці суворого режиму в Сальвадорі, зазначає AFP. Цей закон застосовувався в історії США лише тричі і виключно у воєнний час - під час англо-американської війни 1812 року, у Першу та Другу світові війни, нагадує Reuters.
Адвокати Американського союзу громадянських свобод ACLU 18 квітня подали термінові звернення до кількох судових інстанцій, також і до Верховного суду, після повідомлень про те, що деяких з венесуельців уже посадили в автобуси і повідомили їм про депортацію, пише Reuters.
Перші венесуельці вже видворені зі США
Раніше Верховний суд уже ухвалив, що кожному, хто може бути депортований на підставі Закону про іноземних ворогів, має бути надана можливість юридично оскаржити своє видворення. Незважаючи на це, уряд США в березні уже депортував кількох ймовірних членів Tren de Aragua, пише AFP.
Наразі депортовані утримуються у в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. За даними AFP, вони перебувають у камерах без вікон, сплять на металевих ліжках без матраців та не мають права на побачення.
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