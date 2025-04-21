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АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа скоротила звіти про права людини – ЗМІ

 

Адміністрація Дональда Трампа значно скоротила щорічні звіти Державного департаменту США про права людини, вилучивши з них низку розділів про ключові порушення, повідомляє NPR із посиланням на внутрішні документи та джерела в Держдепі.

Зі звітів прибрано згадки про корупцію, обмеження на участь у політичному процесі, порушення свободи пересування, мирних зібрань, інтернету, насильство проти ЛГБТК+ і людей з інвалідністю, а також примусове повернення шукачів притулку. Співробітникам доручено "впорядкувати" документи згідно з поточними політичними директивами.

"Редакційна політика змінила звіти по всіх країнах, а не вибірково. Наприклад, у проекті доповіді щодо Сальвадору викреслено опис умов у тюрмах, а у звіті по Угорщині - розділ про корупцію. Правозахисники вважають це сигналом, що США більше не тиснутимуть на уряди з вимогами дотримання громадянських свобод", - йдеться в повідомленні.

Звіти за 2024 рік були готові ще до інавгурації Трампа, однак оприлюднення затримується через редагування. Серед країн, звіти по яких підлягають особливому розгляду старших радників Держдепу, - Україна, Росія, Канада, Велика Британія, Аргентина, Єгипет та інші
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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