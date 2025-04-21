Прем'єр Канади: Китай є найбільшою загрозою з геополітичної точки зору

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз щодо іноземного втручання у справи країни, а також являє собою нову загрозу в Арктиці.

Заяву Карні наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коли канадського прем'єра попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади, він назвав саме Китай.

У п'ятницю на пресконференції в Ніагара-Фолс Карні сказав, що Канада повинна протистояти китайським загрозам іноземного втручання.

Він також розкритикував Китай за те, що він є партнером Росії у війні з Україною, і сказав, що він становить загрозу для всієї Азії і, зокрема, для Тайваню.

Карні сказав, що Китай є найбільшою загрозою "з геополітичного погляду".

"Ми вживаємо заходів для її усунення", - додав він.

Варто зазначити, що перед парламентськими виборами у Канаді дві провідні партії гостро сперечаються щодо сили їхньої підтримки України.