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Прем'єр Канади: Китай є найбільшою загрозою з геополітичної точки зору
08:02 21.04.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз щодо іноземного втручання у справи країни, а також являє собою нову загрозу в Арктиці.
Заяву Карні наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Коли канадського прем'єра попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади, він назвав саме Китай.
У п'ятницю на пресконференції в Ніагара-Фолс Карні сказав, що Канада повинна протистояти китайським загрозам іноземного втручання.
Він також розкритикував Китай за те, що він є партнером Росії у війні з Україною, і сказав, що він становить загрозу для всієї Азії і, зокрема, для Тайваню.
Карні сказав, що Китай є найбільшою загрозою "з геополітичного погляду".
"Ми вживаємо заходів для її усунення", - додав він.
Варто зазначити, що перед парламентськими виборами у Канаді дві провідні партії гостро сперечаються щодо сили їхньої підтримки України.
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