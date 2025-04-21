Росія вийшла з угоди щодо Баренцового моря

Уряд Росії денонсував угоду про співпрацю в Баренцовому морі та Євроарктичному регіоні, підписану з Норвегією, Швецією та Фінляндією у 2007 році.

Як повідомила DW, 18 квітня на офіційному порталі правових актів РФ опубліковане відповідне розпорядження прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, підписане двома днями раніше, передає Укрінформ.

Крім того, Москва виходить з угоди про співпрацю в галузі запобігання, готовності та реагування на надзвичайні ситуації, яку було укладено у 2008 році країнами Ради Баренцового/Євроарктичного регіону (РБЄР). Членами цієї організації нині є Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України інші країни РБЄР оголосили про зупинення співпраці з Москвою. У 2023 році Росія залишила раду, заявивши, що її роботу фактично паралізовано «з вини західних учасників».

Торік Фінляндія також заявила про вихід із РБЄР після 2025 року, заявивши, що після вторгнення Росії до України цей формат «більше не відповідає сьогоднішнім потребам». У Гельсінкі пообіцяли продовжувати співпрацю щодо північних регіонів іншими способами.