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ЗМІ: Росія хоче домогтися від США зняття авіасанкцій, ЄС зриває ці спроби
07:53 21.04.2025 |
Росія просуває ідею щодо відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною, водночас ці спроби зіштовхуються зі спротивом ЄС.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Як зазначає видання, ЄС не зацікавлений у знятті авіасанкцій з РФ, а без участі Європи російським перевізникам буде нелегко літати до США.
"По-перше, проти Росії діють жорсткі санкції ЄС, які включають заборону на польоти російських авіакомпаній через повітряний простір ЄС", - заявив представник Європейської комісії на умовах анонімності.
Окрім політичних рішень щодо санкцій, посадовець ЄС також вказав на "серйозні питання безпеки", пов'язані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків.
За його словами, "невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіакомпанії та служби повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить льотну придатність російського флоту під серйозний сумнів".
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну літакам російських авіакомпаній було заборонено приземлятися і літати над територією ЄС і США.
Також РФ перекрили доступ до запасних частин для літаків західних виробників, таких як Boeing і Airbus.
Водночас Росія вимагає відновлення прямого авіасполучення з США в рамках будь-якої угоди про припинення бойових дій.
Зокрема, 11 квітня глава МЗС РФ Сєргєй Лавров заявляв, що такий крок "має стати наслідком зняття санкцій з "Аерофлоту".
"Американці це розглядали, але поки що ми не бачили жодного кроку у відповідь", - сказав російський міністр.
Повідомляли також, що Росія звернулася до Вашингтона з проханням дозволити їй купувати літаки американського виробника Boeing і платити за них російськими державними активами, які були заморожені з початку війни, за умови досягнення режиму припинення вогню.
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