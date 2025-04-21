Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран і США домовилися про третій раунд переговорів щодо ядерної програми – Аракчі

 

Іранські та американські переговорники домовилися провести третій раунд переговорів щодо ядерних амбіцій Ірану, повідомив голова іранського МЗС Аббас Аракчі.

За його словами, сторони домовилися зустрітися знову 26 квітня в Омані, де відбувся перший раунд.

«Я вважаю, що технічні переговори на рівні експертів почнуться в Омані в середу (23 квітня - ред.), а наступної суботи ми зустрінемося в Омані та переглянемо результати роботи експертів, щоб побачити, наскільки це близько до принципів угоди», - сказав Аракчі в коментарі іранському державному телебаченню.

Він назвав зустріч «хорошою» і висловив думку, що переговори просуваються:

«Цього разу нам вдалося досягти кращого порозуміння щодо низки принципів і цілей».

Делегація Сполучених Штатів, яку очолював спеціальний представник президента США Стів Віткофф, наразі не коментувала результати переговорів у Римі.

Зустрічі 19 квітня, що відбулися в Римі, були другим раундом переговорів на вищому рівні делегацій із Вашингтона та Тегерана цього місяця.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Іран наполягає, що його ядерна програма є мирною, і хоче угоди, яка приведе до скасування санкцій, що шкодять його економіці.

Трамп заявив, що за відсутності угоди будуть завдані військові удари по іранських ядерних об'єктах із потенційним залученням Ізраїлю. Тегеран відкинув ці погрози, назвавши їх «образою» миру й безпеки.

За оцінками, Іран може збагатити достатню кількість урану для однієї бомби менш ніж за тиждень і достатньо для кількох бомб - протягом місяця.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Іран, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3955
  0,0130
 0,03
EUR
 1
 47,0253
  0,0210
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8265  0,10 0,23 41,5582  0,01 0,03
EUR 46,7294  0,18 0,39 47,7800  0,40 0,85

Міжбанківський ринок на 18.04.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес