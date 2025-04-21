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Іран і США домовилися про третій раунд переговорів щодо ядерної програми – Аракчі
07:50 21.04.2025 |
Іранські та американські переговорники домовилися провести третій раунд переговорів щодо ядерних амбіцій Ірану, повідомив голова іранського МЗС Аббас Аракчі.
За його словами, сторони домовилися зустрітися знову 26 квітня в Омані, де відбувся перший раунд.
«Я вважаю, що технічні переговори на рівні експертів почнуться в Омані в середу (23 квітня - ред.), а наступної суботи ми зустрінемося в Омані та переглянемо результати роботи експертів, щоб побачити, наскільки це близько до принципів угоди», - сказав Аракчі в коментарі іранському державному телебаченню.
Він назвав зустріч «хорошою» і висловив думку, що переговори просуваються:
«Цього разу нам вдалося досягти кращого порозуміння щодо низки принципів і цілей».
Делегація Сполучених Штатів, яку очолював спеціальний представник президента США Стів Віткофф, наразі не коментувала результати переговорів у Римі.
Зустрічі 19 квітня, що відбулися в Римі, були другим раундом переговорів на вищому рівні делегацій із Вашингтона та Тегерана цього місяця.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Іран наполягає, що його ядерна програма є мирною, і хоче угоди, яка приведе до скасування санкцій, що шкодять його економіці.
Трамп заявив, що за відсутності угоди будуть завдані військові удари по іранських ядерних об'єктах із потенційним залученням Ізраїлю. Тегеран відкинув ці погрози, назвавши їх «образою» миру й безпеки.
За оцінками, Іран може збагатити достатню кількість урану для однієї бомби менш ніж за тиждень і достатньо для кількох бомб - протягом місяця.
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