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АНАЛІТИКА

Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу

Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу

 

Китайські науковці провели випробування вибухового пристрою на водневій основі, досягнувши детонації без використання ядерних матеріалів. Розробку здійснив Науково-дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC), який створює підводне озброєння.

В основі пристрою - гідрид магнію, хімічна сполука, що використовується для зберігання водню з концентрацією елемента понад 7%. При активації звичайної вибухової речовини гідрид магнію швидко розкладається, під дією температури вивільняючи водень. Газ спалахує, створюючи тривале загоряння.

Під час випробування було використано бомбу масою два кілограми. Внаслідок вибуху на кілька секунд утворилася вогняна куля температурою понад 1000 градусів Цельсія, яка зберігалася понад дві секунди. Аналогічна кількість тротилу створила б вогняну кулю з «тривалістю життя» в 15 разів менше, йдеться у публікації.

Розробники наголошують, що інтенсивність вибуху можна точно регулювати. Це дозволяє забезпечувати рівномірне ураження цілей на великій площі.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Китай
 

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