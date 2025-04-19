Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: США можуть замовити у Фінляндії криголами на мільярди євро

 

Судноверф у фінському місті Раума веде переговори з береговою охороною США про будівництво кількох криголамів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє газета Helsingin Sanomat, посилаючись на три джерела, знайомі з обговореннями.

За попереднім планом, судноверф готова побудувати від трьох до п'яти криголамів середньої потужності. Вартість замовлення на п'ять суден становить близько 2,5 млрд євро.

Крім того, йдуть попередні консультації про будівництво трьох великих криголамів.

Берегова охорона США, згідно з публікацією, звернулася до кількох верфей із запитом про їхню готовність побудувати криголами протягом трьох років.

Президент Дональд Трамп у січні оголосив, що США планують придбати 40 великих криголамів.

Тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі президента Фінляндії Александера Стубба і Трампа наприкінці березня у Флориді.

Після зустрічі у США з Трампом Стубб повідомляв, що у США готують санкції проти Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3955
  0,0130
 0,03
EUR
 1
 47,0253
  0,0210
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес