ЗМІ: США можуть замовити у Фінляндії криголами на мільярди євро

Судноверф у фінському місті Раума веде переговори з береговою охороною США про будівництво кількох криголамів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє газета Helsingin Sanomat, посилаючись на три джерела, знайомі з обговореннями.

За попереднім планом, судноверф готова побудувати від трьох до п'яти криголамів середньої потужності. Вартість замовлення на п'ять суден становить близько 2,5 млрд євро.

Крім того, йдуть попередні консультації про будівництво трьох великих криголамів.

Берегова охорона США, згідно з публікацією, звернулася до кількох верфей із запитом про їхню готовність побудувати криголами протягом трьох років.

Президент Дональд Трамп у січні оголосив, що США планують придбати 40 великих криголамів.

Тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі президента Фінляндії Александера Стубба і Трампа наприкінці березня у Флориді.

Після зустрічі у США з Трампом Стубб повідомляв, що у США готують санкції проти Росії.