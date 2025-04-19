Рубіо і Волц виступають за удар по іранських ядерних об'єктах, Венс і Габбард налаштовані обережніше

Держсекретар США Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц вважають за необхідне провести військову операцію проти ядерної програми Ірану, повідомляє в п'ятницю The Washington Post з посиланням на джерела.

"Волц і Рубіо зробили вибір на користь військових дій для знищення потенціалу Ірану з виробництва ядерної зброї, заявили два представники влади США та інші особи, знайомі з цією темою", - інформує агентство.

Також президент США Дональд Трамп отримує аналогічні рекомендації від прихильників вкрай правих поглядів, налаштованих на користь Ізраїлю.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс і директор Національної розвідки Тулсі Габбард "більш обачні щодо ймовірних подальших наслідків нового конфлікту на Близькому Сході". Крім того, низка інших осіб, включно з американським журналістом Такером Карлсоном, радять Трампу використовувати дипломатію.

Прихильники більш стриманого підходу зазначають, що за оцінками американської розвідки, Тегеран не має наміру створювати ядерну зброю, а бомбардування Ірану, ймовірно, спровокує більш масштабну регіональну війну.

За даними The Washington Post, як і в США, в Ізраїлі точаться дискусії, чи варто завдати превентивного удару по іранських ядерних об'єктах, і чи вдасться таким чином ліквідувати ядерну програму Ірану.

Співрозмовники газети заявляли, що раніше міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер запевняв високопоставлених американських чиновників у спроможності США та Ізраїлю знищити підземні ядерні об'єкти Ірану, якщо ВПС США використають протибункерні авіаційні бомби. Однак американська адміністрація не підтримала цю ідею.

Як повідомляла The New York Times, Трамп на квітневій зустрічі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху поінформував, що Вашингтон не підтримає ізраїльський план ударів по ядерних об'єктах Ірану.

У публікації стверджується, що Ізраїль планував завдати удару по іранських ядерних об'єктах уже в травні. Але Трамп відмовився від підтримки цього плану на користь переговорів із Тегераном про обмеження його ядерної програми.

У суботу у США та Ірану заплановано другий раунд непрямих переговорів щодо проблеми іранської ядерної програми. Він має відбутися в Римі.