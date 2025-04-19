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Трамп за 100 днів оголосив рекордну кількість надзвичайних ситуацій у США
23:25 18.04.2025 |
За перші 100 днів свого президентства Дональд Трамп оголосив більше надзвичайних ситуацій, ніж будь-який інший президент в сучасній американській історії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать підрахунки Axios.
Трамп уже встиг оголосити вісім надзвичайних ситуацій, які використав для запровадження тарифів, прискорення видобутку енергоносіїв та корисних копалин, а також розміщення військових США на кордоні з Мексикою - для стримування міграції.
Президент США відповідно до Закону про надзвичайні ситуації 1976 року має право оголосити надзвичайну ситуацію у будь-який час і майже з будь-якої причини - без необхідності доводити конкретну загрозу або отримувати схвалення Конгресу.
При цьому у 1983 році Верховний суд США фактично позбавив Конгрес можливості накладати вето на надзвичайну ситуацію.
Як зазначає Axios, засяг використання Трампом повноважень для оголошення надзвичайних ситуацій є безпрецедентним для історії США та свідчить про наміри зосередити владу в Білому домі.
Водночас надзвичайні ситуації у США також дозволяють зберігати санкції проти Росії, які були запроваджені з 2014 року, і Трамп уже продовжив дію кількох із них.
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