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АНАЛІТИКА

Трамп за 100 днів оголосив рекордну кількість надзвичайних ситуацій у США

 

За перші 100 днів свого президентства Дональд Трамп оголосив більше надзвичайних ситуацій, ніж будь-який інший президент в сучасній американській історії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать підрахунки Axios.

Трамп уже встиг оголосити вісім надзвичайних ситуацій, які використав для запровадження тарифів, прискорення видобутку енергоносіїв та корисних копалин, а також розміщення військових США на кордоні з Мексикою - для стримування міграції.

Президент США відповідно до Закону про надзвичайні ситуації 1976 року має право оголосити надзвичайну ситуацію у будь-який час і майже з будь-якої причини - без необхідності доводити конкретну загрозу або отримувати схвалення Конгресу.

При цьому у 1983 році Верховний суд США фактично позбавив Конгрес можливості накладати вето на надзвичайну ситуацію.

Як зазначає Axios, засяг використання Трампом повноважень для оголошення надзвичайних ситуацій є безпрецедентним для історії США та свідчить про наміри зосередити владу в Білому домі.

Водночас надзвичайні ситуації у США також дозволяють зберігати санкції проти Росії, які були запроваджені з 2014 року, і Трамп уже продовжив дію кількох із них.
Ключові теги: США
 

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