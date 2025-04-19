Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поставки iPhone у Китаї впали на 9%, водночас Xiaomi знову стала лідером

 

За перший квартал 2025 року у Китаї було поставлено 71,6 млн смартфонів, на 3,3% більше ніж у той же період минулого року. Всі китайські виробники побачили приріст постачань, в той час, як поставки iPhone єдині впали на 9%.

Як йдеться у новому звіті International Data Corporation (IDC), зростання поставок у Китаї було зумовлено державними субсидіями, які поширилися на смартфони в січні 2025 року, а також піком сезону продажів під час Фестивалю Весни. Китай випередив глобальний ринок, де приріст склав всього 1,5%.

Поставки iPhone у Китаї впали на 9%, водночас Xiaomi знову стала лідером

 

Apple посідає п'яте місце серед найпопулярніших виробників смартфонів та поставила за перший квартал 9,8 млн iPhone. Лідером на китайському ринку зараз є Xiaomi, яка поставила 13,3 млн смартфонів, на 39,9% більше ніж у той же період минулого року.

"Xiaomi виділилася тим, що повернула собі першість майже після десятирічної перерви, і це відродження значною мірою відбулося завдяки державним субсидіями... З іншого боку Apple знизила свої позиції, оскільки її преміальна цінова структура не дозволила їй скористатися субсидіями", - каже Вілл Вонг, старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC.

Хоча Apple має труднощі на китайському ринку, за даними звіту Counterpoint Research, компанія з Купертіно стала лідером світового ринку смартфонів. У першому кварталі 2025 року вона випередила Samsung.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3955
  0,0130
 0,03
EUR
 1
 47,0253
  0,0210
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес