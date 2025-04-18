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Рейтинг Трампа наразі вищий, ніж був у цей час за його першого терміну
23:02 18.04.2025 |
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа в першому кварталі його другого терміну становить 45% - це більше, ніж за аналогічний період його першого терміну.
Як пише "Європейська правда", про це свідчить нещодавнє опитування Gallup, інформує видання The Hill.
За чверть терміну своєї першої адміністрації Трамп мав рейтинг схвалення у 41%, що було на 19 відсоткових пунктів нижче, ніж у президентів США після Другої світової війни, зазначає соціологічна компанія.
Середній рейтинг схвалення в першому кварталі для президентів США з 1952 по 2020 рік становив 60%.
Останній показник схвалення з'явився в той час, коли американці відчули тиск нещодавньої заяви Трампа про тарифи на споживчі ціни.
Раніше цього місяця Трамп оголосив про запровадження 10-відсоткового базового мита майже на весь імпорт і вищі тарифи для низки країн, сподіваючись створити американський фінансовий і виробничий бум.
Більшість "взаємних" тарифів перебувають на 90-денній паузі, за винятком Китаю - головного торговельного партнера США.
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