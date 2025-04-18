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Китай уже 10 тижнів не купує американський газ. Попереднє ембарго тривало понад рік
14:12 18.04.2025 |
Китай уже 10 тижнів не імпортує американський зріджений газ (LNG). Остання партія прибула в Китай ще 6 лютого, пише Financial Times з посиланням на транспортні дані.
Наступний танкер змінив маршрут і пішов до Бангладеш після того, як 10 лютого Китай ввів мито на американський LNG у відповідь на американські тарифи. Зараз це мито зросло до 49%, що робить американський газ економічно невигідним для китайських покупців.
Подібна ситуація була під час першого терміну президентства Дональда Трампа, коли Китай призупинив імпорт американського газу більше ніж на рік.
Повторення ембарго матиме потенційно далекосяжні наслідки, такі як посилення енергетичних відносин Китаю з Росією та скорочення планів щодо розширення LNG-терміналів у США й Мексиці.
"Не думаю, що китайські імпортери LNG коли-небудь знову укладуть контракти на постачання нового американського LNG", - сказала енергетична експертка Анн-Софі Корбо з дослідницького Центру глобальної енергетичної політики у США.
Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай імпортував відносно малу частку свого LNG зі США, надаючи перевагу перепродажу газу в Європу з прибутком. Минулого року лише 6% китайського LNG надходило зі США. А на піку у 2021 році частка американського газу в Китаї становила 11%.
Аналітик Жиліан Боккара з Kpler також не бачить підстав думати, що відновлення торгівлі газом між США і Китаєм можливе в короткостроковій перспективі.
"Минулого разу, коли це сталося, була повна перерва, доки китайська влада не надала компаніям винятки, але це було в час, коли попит на газ швидко зростав. Зараз ми спостерігаємо повільніше економічне зростання, і ми вважаємо, що китайці можуть витримати втрату цих постачань протягом досить тривалого часу", - сказав він.
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