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АНАЛІТИКА

FT: «Райффайзенбанк» зупинив продаж російського підрозділу на тлі поліпшення відносин між РФ та США

 

Raiffeisen Bank International (RBI) зупинив спроби продати свій російський підрозділ на тлі покращення відносин між Москвою та Вашингтоном, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Рішення припинити спроби продати російське відділення було ухвалене в лютому. За словами одного з джерел, причиною цього стала «глобальна невизначеність» та мінливі відносини між США та Росією. Пауза, зазначив він, потрібна «для оцінки ситуації».

В офіційній заяві RBI наголошує, що «процес продажу триває». При цьому в банку зазначили, що поки що продаж формально неможливий, оскільки раніше російський суд заборонив угоди з акціями банку.

Raiffeisen Bank International оголошував про плани згорнути бізнес у Росії ще в перші тижні повномасштабної російсько-української війни.

На компанію чинять тиск регулятори ЄС та США, які вимагають продати російський бізнес. У самому RBI кажуть, що це неможливо зробити швидко, оскільки угода потребує численних погоджень.

У середині 2024 року RBI обіцяв прискорити продаж бізнесу у Росії. Однак невдовзі російський суд установив заборону на продаж акцій «Райффайзенбанку», після чого в компанії заявили, що це сповільнить вихід з РФ.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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