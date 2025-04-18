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АНАЛІТИКА

США оголосили про санкції проти Міжнародного банку Ємену за підтримку хуситів

 

Влада США запровадила санкції проти Міжнародного банку Ємену (International Bank of Yemen Y. S. C.) у зв'язку з наданням ним фінансових послуг єменським заколотникам-хуситам, ідеться в пресрелізі американського Мінфіну.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запроваджує санкції проти Міжнародного банку Ємену за підтримку угруповання "Ансар Аллах",більш відомого під ім'ям хуситів і є частиною іранської загрозливої мережі впливу", - наголошується в заяві.

Також під санкціями опинилися троє високопоставлених керівників банку.

"Подібні фінансові інститути є вкрай важливими для хуситів у їхніх спробах отримати доступ до міжнародної фінансової системи та загрожувати регіональній і міжнародній торгівлі", - зазначив заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер.

За версією США, Міжнародний банк Ємену, що розташований у Сані, перебуває під контролем хуситів, використовується ними для підключення до системи SWIFT. У Мінфіні уточнили, що за допомогою цього банку хусити закуповували нафту, мобілізували ресурси та конфіскували активи супротивників, уникали нагляду у сфері дотримання санкцій.

Раніше цього року США визнали "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією.

15 березня цього року президент США Дональд Трамп заявив, що наказав американським збройним силам приступити до нанесення потужних ударів по хуситах. Після цього військові США майже щодня атакують утримувані хуситами райони Ємену.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Ємен
 

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