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АНАЛІТИКА

Індія намагається посунути Росію на ринку озброєння

Індія намагається посунути Росію на ринку озброєння

 Випробування ракети для РСЗВ Pinaka зі збільшеною дальністю. Джерело: Міноборони Індії

Індія має амбіції витіснити Росію з міжнародного ринку озброєнь, тож країна розширює фінансування через державний банк, збільшує дипломатичну присутність і веде переговори про прямі угоди з іншими країнами.

Індія розширює можливості державного Export-Import Bank (EXIM), аби пропонувати довгострокові кредити потенційним покупцям зброї. Також планується збільшення кількості аташе з питань оборони в посольствах. У межах нової програми уряд Індії вестиме прямі переговори щодо продажу озброєння.

Країна націлена на ринки Африки, Південної Америки та Південно-Східної Азії - регіони, які традиційно купували зброю в Росії. Одним із переломних моментів стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, після якого РФ зосередила виробництво озброєння на власних потребах.

За даними уряду, у 2023-2024 фінансовому році Індія виготовила зброї на 14,8 млрд доларів, що на 62% більше, ніж у 2020 році. Країна прагне подвоїти експорт до 6 млрд доларів до 2029 року.

Індія намагається посунути Росію на ринку озброєння

 Індійська балістичну ракету Agni-V (Agni-5)

Нині основна частина експорту - це боєприпаси, стрілецька зброя та компоненти оборонного обладнання, проте Індія планує вийти за межі цієї номенклатури.

В індійські медіа повідомляють, що вітчизняні підприємства пропонують свою продукцію за нижчими цінами: наприклад, 155-мм артилерійський боєприпас коштує 300-400 доларів, тоді як європейський еквівалент - понад 3000. Гаубиці продаються приблизно по 3 млн доларів за одиницю - це вдвічі дешевше за аналогічне озброєння з Європи.

Кредитний портфель EXIM у 2023-2024 році становив понад 18 млрд доларів, і влада планує використати його для просування індійського експорту озброєння. Окремо наголошується, що Індії вдалося розірвати монополію Росії в постачанні зброї до Вірменії. У 2022-2024 роках Індія забезпечила 43% імпорту озброєння цієї країни - порівняно з нульовим показником у 2016-2018 роках.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Індія
 

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