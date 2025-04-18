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Панама придбала чотири бразильських ударних літаки Super Tucano
09:54 18.04.2025 |
Національна повітряно-морська служба Панами (SENAN) отримає чотири легкі штурмовики E-314 Super Tucano. Про угоду оголосила бразильська компанія Embraer під час виставки LAAD Defense Security.
Super Tucano стане першим ударним літаком у розпорядженні SENAN. Раніше служба мала лише модифіковані Cessna 208, які використовувались, зокрема, для аеромедичної евакуації.
Зазначимо, що Панама стала восьмою країною Латинської Америки, яка придбала ці літаки. До цього Super Tucano замовили Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Парагвай, Уругвай і Домініканська Республіка. Парагвай та Уругвай зробили свої замовлення лише торік.
Зокрема, Парагвай купив шість літаків у кредит на 104 млн доларів, а Уругвай - за 100 млн доларів з оплатою протягом 10-15 років. Умови, на яких Панама придбала літаки, наразі не розголошуються.
Також пояснимо, що літаки E-314 Super Tucano призначені для виконання широкого спектра місій: повітряного патрулювання, контролю кордонів, розвідки, підтримки спеціальних операцій і підготовки пілотів. Загалом Embraer виготовила понад 290 таких бортів, які налітали вже понад 580 тисяч годин у 20 країнах.
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