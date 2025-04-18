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АНАЛІТИКА

США зробили перші кроки до мит на китайські судна, що заходять у порти країни

 

Адміністрація Трампа зробила кроки до введення мит на китайські судна, що заходять у порти США, що може змінити світові торговельні маршрути й загострити митну війну між США та Китаєм.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з планом Управління торгового представника США усі китайські судна (побудовані в Китаї або якими володіють китайські компанії), що заходять до США, сплачуватимуть збір, розрахований за обсягом перевезеного вантажу, за кожен рейс окремо.

Цей крок є наслідком розслідування, яке ініціювала адміністрація Байдена, щоб визначити, чи становить китайське суднобудування загрозу національній безпеці США. Поряд із цим, мито накладається також на судна-автовози, побудовані за межами США, навіть якщо вони не китайські.

Через три роки також буде обмежено вхід до США для іноземних суден, що перевозять скраплений природний газ. Через пів року для китайських суден збір становитиме $50 за одну нетто-регістрову тонну (це обсяг комерційного простору судна) й поступово зростатиме протягом трьох років.

Китайські судна оцінюватимуться за нетто-тоннажем або кількістю контейнерів. Зібрані кошти підуть на відновлення американської суднобудівної галузі, яка вже давно зосередилась на військових замовленнях замість комерційного флоту.

У п'ятницю вранці акції азійських судноплавних компаній (окрім китайських) підскочили, тоді як китайські знизилися разом із ширшим ринком.

Цей варіант пропозиції відрізняється від початкового плану, який передбачав фіксований збір не менше $1 мільйона за кожен вхід судна до американського порту. Тепер пропонується розраховувати мито залежно від тоннажу.

Ще одна важлива зміна - збір стягуватимуть за кожен рейс, а не за кожен портовий захід, як раніше. Це важливо, адже судноплавні компанії побоювалися, що через початкову модель великі судна намагатимуться заходити лише до одного порту, що спричинило б затори.

Оператори суден можуть уникнути збору протягом трьох років, якщо доведуть, що замовили будівництво нового судна в США.

За матеріалами: Економічна правда
 

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