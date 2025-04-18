Росія і Катар створили нову інвестиційну платформу на $2 мільярди

Російський фонд прямих інвестицій і суверенний фонд Катару Qatar Investment Authority оголосили про створення нової інвестиційної платформи обсягом $2 млрд із фокусом на проєкти у сфері технологій, охорони здоров'я та видобутку мінералів.

Про це йдеться в повідомленні російського Фонду, передає The Moscow Times.

Як зазначається, вклад кожної сторони становить $1 млрд.

Угода була підписана у рамках візиту еміра Катару Таміма Бен Хамада Аль Тані до Москви.

У 2014 році Російський фонд прямих інвестицій та QIA запустили першу спільну інвестиційну платформу з обсягом капіталу $4 млрд.

Раніше повідомлялося, що Катар претендує на придбання націоналізованих через борги підприємств російської державної нафтової компанії "Роснєфть" у Німеччині.

Катарському суверенному фонду QIA вже належить 19,5% акцій "Роснєфті", які були придбані в рамках приватизації переважно за кошти російського держбанку ВТБ.

Однак у середині лютого цього року стало відомо, що Німеччина збирається вп'яте продовжити тимчасове управління німецькими дочірніми компаніями російського нафтового гіганта "Роснєфть", оскільки їхній продаж суверенному інвестиційному фонду Катару (Qatar Investment Authority, QIA) затримується.