Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія і Катар створили нову інвестиційну платформу на $2 мільярди

 

Російський фонд прямих інвестицій і суверенний фонд Катару Qatar Investment Authority оголосили про створення нової інвестиційної платформи обсягом $2 млрд із фокусом на проєкти у сфері технологій, охорони здоров'я та видобутку мінералів.

Про це йдеться в повідомленні російського Фонду, передає The Moscow Times.

Як зазначається, вклад кожної сторони становить $1 млрд.

Угода була підписана у рамках візиту еміра Катару Таміма Бен Хамада Аль Тані до Москви.

У 2014 році Російський фонд прямих інвестицій та QIA запустили першу спільну інвестиційну платформу з обсягом капіталу $4 млрд.

Раніше повідомлялося, що Катар претендує на придбання націоналізованих через борги підприємств російської державної нафтової компанії "Роснєфть" у Німеччині.

Катарському суверенному фонду QIA вже належить 19,5% акцій "Роснєфті", які були придбані в рамках приватизації переважно за кошти російського держбанку ВТБ.

Однак у середині лютого цього року стало відомо, що Німеччина збирається вп'яте продовжити тимчасове управління німецькими дочірніми компаніями російського нафтового гіганта "Роснєфть", оскільки їхній продаж суверенному інвестиційному фонду Катару (Qatar Investment Authority, QIA) затримується.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Катар
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3825
  0,1673
 0,41
EUR
 1
 47,0043
  0,1838
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3767  0,21 0,50 41,3950  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес