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Конгресмени США внесли законопроєкт із санкціями проти Китаю за підтримку агресії РФ
09:00 18.04.2025 |
Двопартійна група законодавців у Палаті представників США внесла проєкт закону, який передбачає введення санкцій проти організацій і фізичних осіб у Китаї, які підтримують агресію РФ проти України.
Про це повідомила в четвер на власній сторінці у Facebook посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова, передає Укрінформ.
«До Палати представників США повторно внесений двопартійний законопроєкт H.R.2914 «No Limits Act of 2025». Автори - голова Спецкомітету Палати представників США з протидії КПК Джон Муленаар та член комітетів Палати представників з податкової політики і з питань бюджету Джиммі Панетта»,- зазначила представниця України.
Вона зауважила, що документ передбачає введення санкцій проти китайських організацій, «які надають матеріальну підтримку триваючій агресії РФ в Україні». Він, зокрема, спрямований на технології подвійного призначення, оборонну співпрацю та фінансові операції, які безпосередньо сприяють агресії росіян. Законопроєкт також вимагає від низки великих компаній КНР, які працюють з РФ, відмовитися від цієї співпраці протягом 180 днів.
Крім того, проєкт закону пропонує наділити президента США ширшими повноваженнями щодо введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб у Китаї, які підтримують ВПК Росії, причетні до зловмисної кібердіяльності, залучені до продажу зброї за кордоном, намагаються обійти раніше введені обмеження.
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