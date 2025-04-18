Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конгресмени США внесли законопроєкт із санкціями проти Китаю за підтримку агресії РФ

 

Двопартійна група законодавців у Палаті представників США внесла проєкт закону, який передбачає введення санкцій проти організацій і фізичних осіб у Китаї, які підтримують агресію РФ проти України.

Про це повідомила в четвер на власній сторінці у Facebook посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова, передає Укрінформ.

«До Палати представників США повторно внесений двопартійний законопроєкт H.R.2914 «No Limits Act of 2025». Автори - голова Спецкомітету Палати представників США з протидії КПК Джон Муленаар та член комітетів Палати представників з податкової політики і з питань бюджету Джиммі Панетта»,- зазначила представниця України.

Вона зауважила, що документ передбачає введення санкцій проти китайських організацій, «які надають матеріальну підтримку триваючій агресії РФ в Україні». Він, зокрема, спрямований на технології подвійного призначення, оборонну співпрацю та фінансові операції, які безпосередньо сприяють агресії росіян. Законопроєкт також вимагає від низки великих компаній КНР, які працюють з РФ, відмовитися від цієї співпраці протягом 180 днів.

Крім того, проєкт закону пропонує наділити президента США ширшими повноваженнями щодо введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб у Китаї, які підтримують ВПК Росії, причетні до зловмисної кібердіяльності, залучені до продажу зброї за кордоном, намагаються обійти раніше введені обмеження.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3825
  0,1673
 0,41
EUR
 1
 47,0043
  0,1838
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3767  0,21 0,50 41,3950  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес