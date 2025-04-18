Конгресмени США внесли законопроєкт із санкціями проти Китаю за підтримку агресії РФ

Двопартійна група законодавців у Палаті представників США внесла проєкт закону, який передбачає введення санкцій проти організацій і фізичних осіб у Китаї, які підтримують агресію РФ проти України.

Про це повідомила в четвер на власній сторінці у Facebook посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова, передає Укрінформ.

«До Палати представників США повторно внесений двопартійний законопроєкт H.R.2914 «No Limits Act of 2025». Автори - голова Спецкомітету Палати представників США з протидії КПК Джон Муленаар та член комітетів Палати представників з податкової політики і з питань бюджету Джиммі Панетта»,- зазначила представниця України.

Вона зауважила, що документ передбачає введення санкцій проти китайських організацій, «які надають матеріальну підтримку триваючій агресії РФ в Україні». Він, зокрема, спрямований на технології подвійного призначення, оборонну співпрацю та фінансові операції, які безпосередньо сприяють агресії росіян. Законопроєкт також вимагає від низки великих компаній КНР, які працюють з РФ, відмовитися від цієї співпраці протягом 180 днів.

Крім того, проєкт закону пропонує наділити президента США ширшими повноваженнями щодо введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб у Китаї, які підтримують ВПК Росії, причетні до зловмисної кібердіяльності, залучені до продажу зброї за кордоном, намагаються обійти раніше введені обмеження.