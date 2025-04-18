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У Франції назвали зустрічі представників ЄС, України та США «дипломатичним успіхом»
08:38 18.04.2025 |
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав зустрічі в Парижі в четвер, 17 квітня, дипломатичним успіхом Франції, який поєднав за одним столом американців, європейців та українців.
Про це міністр заявив в ефірі LCI, цитує "Європейська правда".
Після зустрічі в Парижі, у якій взяли участь представники України, Британії, Франції, Німеччини та США, Барро заявив, що це - "дипломатичний успіх" його країни.
"Це дипломатичний успіх Франції, тому що вперше американці, українці та європейці сіли за один стіл", - сказав він.
Він наголосив, що ці зустрічі були дуже важливими, адже "йдеться про рух до нашої спільної мети: миру".
"А для того, щоб це сталося, ми повинні продовжувати діалог. Американці прагнуть закінчити цю війну", - продовжив він та додав, що стверджуючи, що американці "слухають" і хочуть припинення вогню.
Як повідомлялося, 17 квітня президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США в Єлисейському палаці. У Парижі також пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії.
А спецпредстваник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі в Парижі та показав світлину з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником Міністерства оборони Рустемом Умєровим.
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