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АНАЛІТИКА

Трамп хоче мирних переговорів з Іраном, але не виключає військових ударів

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би добитися відмови Ірану від ядерних амбіцій шляхом мирних переговорів, однак не виключив можливості завдавати ударів по ядерних об'єктах цієї країни, як це пропонував зробити Ізраїль.

Про це він заявив у четвер під час зустрічі з главою уряду Італії в Овальному кабінеті, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я б не сказав, що відмовився від цього», - прокоментував Трамп запитання про його реакцію на план Ізраїлю завдати спільного удару по іранських ядерних об'єктах.

Він зазначив, що «не поспішає» цього робити, бо, на його думку, Іран має шанс на те, щоби бути великою країною та жити щасливо.

«Я б хотів бачити (розвиток ситуації в Ірані - ред.) саме так, це мій перший варіант. Якщо ж буде другий варіант, то, я думаю, це буде дуже погано для Ірану»,- зауважив президент США.

У цьому зв'язку Трамп висловив сподівання, що Іран зрештою хоче переговорів.

«Сподіваюся, що вони захочуть поговорити, це буде дуже добре для них, якщо вони це зроблять, і я хотів би, щоб Іран процвітав у майбутньому, мав фантастичні успіхи», - сказав Трамп.
Ключові теги: Іран, США
 

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