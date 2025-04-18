Рубіо і Лавров поговорили

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 17 квітня поговорив телефоном із державним секретарем США Марко Рубіо - це стало їхньою першою розмовою.

Про це повідомили російське МЗС і пресслужба Державного департаменту США, пише "Європейська правда".

У Держдепі зазначили, що Рубіо передав Лаврову "те ж послання, який американські представники передала українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі: президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру".

"Позитивне сприйняття американської пропозиції у Парижі показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", - додало американське зовнішньополітичне відомство.

За повідомленням російської сторони, під час розмови держсекретар розповів Лаврову про контакти делегації США в Парижі "з представниками України, Франції та низки інших європейських країн".

"Було підкреслено, що згадані контакти відбулися в руслі тематики консультацій, що відбуваються між Вашингтоном і Москвою, включно з нещодавньою бесідою" Путіна з посланником президента США Стівом Віткоффом, додали в Москві.

Лавров, якщо вірити повідомленню МЗС Росії, знову повторив пропагандистське кліше про "усунення першопричин української кризи".

"Міністр і держсекретар домовилися підтримувати оперативний зв'язок, зокрема у світлі запланованих американцями та європейцями зустрічей з українською стороною наступного тижня", - додали в російському відомстві.

Нагадаємо, делегації України та США, а також представники Британії та Німеччини прибули у Париж в четвер, де проходять переговори у різних форматах щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США в Єлисейському палаці. У Парижі також пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії.

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні Росія передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.