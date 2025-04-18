МВФ очікує помітні зниження в прогнозах глобальної економіки, але поки не рецесію

Новий Огляд світової економіки (WEO), який МВФ представить наступного тижня, передбачає значні зниження в динаміці економічного зростання у світі та збільшення інфляції в деяких країнах, однак поки що - не глобальну рецесію.

Про це заявила в четвер під час виступу у Вашингтоні директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наші нові прогнози зростання включатимуть помітні зниження, але не рецесію. Ми також побачимо надбавки до прогнозів інфляції для деяких країн. Проте ми попередимо, що тривала висока невизначеність також підвищує ризик стресу на фінансових ринках», - наголосила глава Фонду.

Вона підкреслила, що глобальна економічна стійкість «знову піддається випробуванню», й цього разу - перезавантаженням глобальної торгової системи. «Волатильність фінансових ринків зростає. І невизначеність торговельної політики буквально зашкалює», - підкреслила Георгієва.

У цьому зв'язку глава МВФ звернула увагу на обвал світових цін на акції.

«Це нагадування про те, що ми живемо у світі раптових і кардинальних змін. І це заклик відповідати мудро»,- наголосила директор-розпорядниця МВФ. Вона закликала країни діяти, щоби забезпечити більш стійку світову економіку.

Георгієва відвела ключову роль впливу на ці процеси Китаю, ЄС і Сполученим Штатам.

«Попри відносно низьку долю імпорту в їхніх ВВП, вони є трьома найбільшими імпортерами у світі. Який ключовий наслідок? Розмір має значення - їхні дії впливають на решту світу», - зауважила Георгієва.

Своєю чергою, менші країни з розвиненою економікою та більшість ринків, що розвиваються, покладаються здебільшого на торгівлю для свого зростання, і, отже, більш схильні до жорсткіших фінансових умов. Країни з низьким рівнем доходу стикаються з додатковою проблемою скорочення потоків допомоги, оскільки країни-донори повертаються до вирішення внутрішніх проблем. І така тенденція, яка посилює невизначеність, є загрозливою.