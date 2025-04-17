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Макрон прийняв Рубіо та Віткоффа у Єлисейському палаці
18:49 17.04.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон у четвер прийняв у Парижі Стіва Віткоффа, спеціального посланця президента США Дональда Трампа, і Марко Рубіо, держсекретаря США, для переговорів.
Про це повідомив Єлисейський палац, пише "Європейська правда".
На зустрічі у Єлисейському палаці також були присутні глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн.
На зустрічі йшлося про мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні, а також про роботу "коаліції рішучих".
Президент Франції також запросив Джонатана Пауелла, радника з національної безпеки Великої Британії, взяти участь у дискусії.
Крім того, на зустрічі обговорювали тарифи між Європою та США, а також ситуацію на Близькому Сході.
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