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АНАЛІТИКА

Міноборони Туреччини розкритикувало морський просторовий план Греції

 

Міністерство оборони Туреччини критично відреагувало на оприлюднену в середу ініціативу Греції щодо морського просторового планування (MSP), назвавши її "односторонньою дією, яка не може бути прийнята".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Повторюючи попередні заяви Міністерства закордонних справ Туреччини, Міністерство оборони країни заявило, що MSP, яке вже давно є зобов'язанням Греції перед Європейським Союзом, ігнорує поточні суперечки і порушує права Туреччини.

MSP не розмежовує спеціальні морські зони. Але, складаючи карту MSP, Греція використовувала загальноприйняте визначення, що острови мають континентальний шельф, що Туреччина категорично заперечує.

За словами грецьких міністерств закордонних справ і навколишнього середовища та енергетики, які спільно представили план, метою MSP є управління людською діяльністю в морських районах, враховуючи такі фактори, як стійкість клімату, сталий туризм, захист культурної спадщини, вдосконалення морського транспорту, транскордонне співробітництво, експлуатація енергетичних ресурсів і такі види діяльності, як риборозведення.

Міністерство оборони Туреччини у своїй реакції зазначило, що грецький план не має жодних правових наслідків для Туреччини, додавши, що "розвиток подій у цій сфері уважно відстежується і в разі необхідності оперативно вживаються необхідні заходи".

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

Питання демаркації морських кордонів досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Греція зміцнює свою оборону в Егейському морі, а міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про плани створення протиракетного щита.
 

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