ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 б.п., як і очікувалося

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками квітневого засідання, що завершилося в четвер.

Як ідеться в повідомленні регулятора, ставка за депозитами тепер становить 2,25%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,4%, ставка за маржинальними кредитами - 2,65%.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

"Процес дезінфляції відбувається у повній відповідності з планом, - ідеться в пресрелізі за підсумками засідання. - Динаміка інфляції продовжує відповідати нашим очікуванням, і загальний, і базовий показник у березні знизилися".

"Економіка єврозони наростила деяку стійкість до глобальних потрясінь, але перспективи її зростання погіршилися через зростання торгової напруженості, - зазначає регулятор. - Підвищена невизначеність напевно призведе до зниження впевненості населення і бізнесу, а несприятлива, волатильна реакція ринків на торговельну напруженість, найімовірніше, призведе до посилення фінансових умов. Ці фактори можуть чинити додатковий тиск на економічні перспективи єврозони".

Більшість базових показників інфляції свідчать про те, що зростання цін стійко стабілізується біля середньострокової мети ради керівників ЄЦБ на рівні 2%, повідомляється в пресрелізі.

Керуюча рада, як і раніше, має твердий намір забезпечити повернення інфляції до цільових 2% і готова скорегувати всі наявні інструменти для досягнення цього рівня.

Керівництво регулятора продовжуватиме стежити за статданими і ухвалюватиме рішення про ставки на кожному засіданні окремо, "особливо в поточних умовах виняткової невизначеності". У пресрелізі за підсумками березневого засідання йшлося про "зростаючу невизначеність".

"Рішення щодо ставок ґрунтуватимуться, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу у світлі економічних і фінансових даних, на динаміці базової інфляції та на силі грошово-кредитної трансмісії", - наголошується у квітневому пресрелізі.

У ЄЦБ немає заздалегідь визначеного плану щодо траєкторії ставок, заявляє він.

Портфель паперів, придбаних регулятором у рамках програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Пара євро/долар за даними на 15:39 к. ч. торгується на рівні $1,1349 порівняно з $1,1400 на закриття попередньої сесії. Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 знижується на 0,33%.