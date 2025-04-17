ЦБ Туреччини несподівано підвищив ключову ставку на 3,5 в.п., до 46%

Центробанк Туреччини в четвер підвищив ключову відсоткову ставку семиденних операцій РЕПО на 3,5 процентного пункту, до 46% річних.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, не очікували зміни ставки. Ключова ставка знижувалася на трьох останніх засіданнях поспіль.

У березні регулятор провів позачергове засідання і підвищив ставку за кредитами overnignt на 2 відсоткові пункти, до 46%, щоб підтримати ліру й обмежити наслідки її ослаблення для інфляції.

У четвер ставку за кредитами overight було знову підвищено на 3 в.п., до 49%, а ставку за депозитами overnight - на 3,5 в.п., до 44,5%.

Керівництво ЦБ зазначило, що курс грошово-кредитної політики залишиться обмежувальним доти, доки не вдасться досягти цінової стабільності. Випереджальні індикатори вказують на те, що внутрішній попит у турецькій економіці зріс сильніше, ніж очікувалося, від початку року, що стало ще одним аргументом на користь підвищення ставки, незважаючи на уповільнення базової інфляції в березні.

Члени керівництва ЦБ Туреччини також наголосили, що зростання протекціоністських настроїв у світовій торгівлі загрожує дезінфляційному процесу.

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в березні становили 38,1% у річному вираженні проти лютневих 39,05%. Це мінімальний рівень із грудня 2021 року, до того ж ослаблення інфляції було відзначено за підсумками десятого місяця поспіль.

Курс турецької нацвалюти в парі з доларом зростає на 0,1% у четвер і становить 38,0928 ліри/$1. За останні дванадцять місяців ліра подешевшала приблизно на 17,1% у парі з американською валютою.