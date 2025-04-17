Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
ЦБ Туреччини несподівано підвищив ключову ставку на 3,5 в.п., до 46%
16:04 17.04.2025 |
Центробанк Туреччини в четвер підвищив ключову відсоткову ставку семиденних операцій РЕПО на 3,5 процентного пункту, до 46% річних.
Аналітики, яких опитало Trading Economics, не очікували зміни ставки. Ключова ставка знижувалася на трьох останніх засіданнях поспіль.
У березні регулятор провів позачергове засідання і підвищив ставку за кредитами overnignt на 2 відсоткові пункти, до 46%, щоб підтримати ліру й обмежити наслідки її ослаблення для інфляції.
У четвер ставку за кредитами overight було знову підвищено на 3 в.п., до 49%, а ставку за депозитами overnight - на 3,5 в.п., до 44,5%.
Керівництво ЦБ зазначило, що курс грошово-кредитної політики залишиться обмежувальним доти, доки не вдасться досягти цінової стабільності. Випереджальні індикатори вказують на те, що внутрішній попит у турецькій економіці зріс сильніше, ніж очікувалося, від початку року, що стало ще одним аргументом на користь підвищення ставки, незважаючи на уповільнення базової інфляції в березні.
Члени керівництва ЦБ Туреччини також наголосили, що зростання протекціоністських настроїв у світовій торгівлі загрожує дезінфляційному процесу.
Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в березні становили 38,1% у річному вираженні проти лютневих 39,05%. Це мінімальний рівень із грудня 2021 року, до того ж ослаблення інфляції було відзначено за підсумками десятого місяця поспіль.
Курс турецької нацвалюти в парі з доларом зростає на 0,1% у четвер і становить 38,0928 ліри/$1. За останні дванадцять місяців ліра подешевшала приблизно на 17,1% у парі з американською валютою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко оскаржує накладені санкції у Верховному суді
|НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Австрія підтримає використання «тіла» активів РФ, але не хоче першою проявляти ініціативу
|Ракети до IRIS-T та дрони Vector: Німеччина передала військову допомогу Україні
|Міноборони Туреччини розкритикувало морський просторовий план Греції
|США проголосували проти резолюції ООН із засудженням війни проти України
|Євросоюз посилює міграційну політику
|ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 б.п., як і очікувалося
|ЦБ Туреччини несподівано підвищив ключову ставку на 3,5 в.п., до 46%
Бізнес
|OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска
|Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень
|Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi
|Microsoft: ШІ поки що не здатний замінити програмістів
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці