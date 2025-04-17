Трамп розкритикував Пауелла за недостатньо м'яку ГКП, побажав йому якнайшвидшого звільнення

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, звинувативши його в небажанні знижувати процентні ставки.

"ЄЦБ, як очікується, знизить ставки всьоме, - написав Трамп у соцмережі Truth Social. - Однак Джером "Занадто Пізно" Пауелл з Федрезерву, який завжди запізнюється і помиляється, вчора виступив із доповіддю, яка знову - що не дивно - виявилася повним провалом".

"Ціни на нафту знижуються, продукти харчування (навіть яйця!) дешевшають, і США багатіють за рахунок мит. "Занадто Пізно" повинен був знизити процентні ставки, як і ЄЦБ, давним-давно, але тепер він вочевидь повинен їх знизити. Скоріше б повноваження Пауелла закінчилися!", - додав Трамп.

Термін повноважень Пауелла на чолі Федрезерву спливає в травні 2026 року.

Bloomberg зазначає, що з формулювання останньої фрази незрозуміло, висловлює Трамп просте співчуття з приводу того, що Пауелл залишить посаду керівника ФРС тільки за рік, або ж натякає на можливість усунення його з посади раніше терміну.

Трамп, який призначив Пауелла головою ФРС у свій перший президентський термін, неодноразово критикував його за недостатньо активне пом'якшення грошово-кредитної політики. Сам Пауелл говорив, що у президента США немає повноважень змістити голову ФРС, і наголошував, що не залишить свою посаду, навіть якщо президент попросить його про це.

Напередодні Пауелл заявив, що імпортні мита, які запроваджує Трамп, можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію, але Федрезерв наразіо не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент говорив, що в уряду є список потенційних кандидатів на посаду голови Федрезерву, і адміністрація почне проводити бесіди з ними восени цього року.

З літа минулого року ЄЦБ знизив ключову відсоткову ставку за депозитами загалом на 1,5 відсоткового пункту, ФРС - на 1 в.п.

Наступне засідання Федрезерву відбудеться 6-7 травня.