Сі Цзіньпін закликав до єдності «азійської сім’ї», щоб протистояти тиску США на Китай

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час свого турне Південно-Східною Азією просував ідею «азійської сім'ї» і закликав до регіональної єдності, вочевидь, намагаючись протистояти тиску США на країни щодо обмеження торговельних зв'язків з Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Китайський лідер наголосив на солідарності у своїй промові на державній вечері в Малайзії, де дві країни підписали широкі угоди з поглиблення економічних зв'язків.

«Китай і Малайзія будуть підтримувати країни регіону в боротьбі з підводними течіями геополітичного та блокового протистояння. Разом ми захистимо блискучі перспективи нашої азіатської родини», - сказав Сі в адміністративній столиці Малайзії Путраджаї.

Як зазначається у публікації, вбачаючи, що адміністрація Трампа готується шукати співпраці з торговими партнерами в оточенні Пекіна, Сі здійснив тур трьома країнами регіону - В'єтнамом, Камбоджею та Малайзією.

Цей дипломатичний поштовх був підкріплений спільною заявою, опублікованою в четвер, у якій Китай і Малайзія погодилися посилити співпрацю в галузях промисловості, ланцюгів поставок, обніму даними та талантами. Країни взяли на себе зобов'язання реалізувати свою п'ятирічну програму економічного та торговельного співробітництва та побудувати «стратегічну малайзійсько-китайську спільноту високого рівня».

Ще один випад в бік США стався, коли китайський лідер повторив свій заклик до боротьби з односторонніми діями в статті, опублікованій у четвер у камбоджійських ЗМІ напередодні його прибуття до столиці. «Разом ми повинні протистояти гегемонізму, політиці сили», - написав Сі, додавши, що два сусіди повинні «рішуче протистояти будь-яким спробам зовнішніх сил втрутитися в наші внутрішні справи, посіяти розбрат».

Коментарі Сі прозвучали в той момент, коли Пекін зіткнувся з ескалацією торгової війни зі США. Як зазначає видання, Вашингтон готується попросити країни вжити заходів для обмеження виробничої потужності Китаю, включаючи запровадження так званих вторинних мит на китайські товари в обмін на тарифні поступки.