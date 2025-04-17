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Емір Катару прибув до Москви для переговорів із Путіним щодо України та Близького Сходу - Reuters
15:51 17.04.2025 |
Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані прибув до Москви для переговорів з російським правителем Володимиром Путіним щодо України та питань Близького Сходу.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що лідери двох країн проведуть «серйозну розмову з низки питань» і підпишуть різні угоди.
«Роль Катару в цілому зараз важко переоцінити в багатьох регіональних і навіть світових справах», - сказав Пєсков журналістам. Він додав, що російсько-катарські відносини розвиваються дуже динамічно, а контакти між главами держав стали досить частими.
Катар зробив низку спроб виступити посередником між Росією та Україною, а також допоміг організувати повернення українських дітей, вивезених у РФ, нагадує видання.
Цього тижня Росія та Катар заявили, що лідери обговорять зусилля з пошуку мирної угоди для припинення війни в Україні.
Державний міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдулазіз Аль-Хулайфі заявив російському державному інформаційному агентству ТАСС, що переговори еміра з Путіним стосуватимуться України, Сирії, сектора Гази та енергетики, наприклад скрапленого природного газу.
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