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АНАЛІТИКА

Емір Катару прибув до Москви для переговорів із Путіним щодо України та Близького Сходу - Reuters

 

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані прибув до Москви для переговорів з російським правителем Володимиром Путіним щодо України та питань Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що лідери двох країн проведуть «серйозну розмову з низки питань» і підпишуть різні угоди.

«Роль Катару в цілому зараз важко переоцінити в багатьох регіональних і навіть світових справах», - сказав Пєсков журналістам. Він додав, що російсько-катарські відносини розвиваються дуже динамічно, а контакти між главами держав стали досить частими.

Катар зробив низку спроб виступити посередником між Росією та Україною, а також допоміг організувати повернення українських дітей, вивезених у РФ, нагадує видання.

Цього тижня Росія та Катар заявили, що лідери обговорять зусилля з пошуку мирної угоди для припинення війни в Україні.

Державний міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдулазіз Аль-Хулайфі заявив російському державному інформаційному агентству ТАСС, що переговори еміра з Путіним стосуватимуться України, Сирії, сектора Гази та енергетики, наприклад скрапленого природного газу.
 

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