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Влада США погрожує Гарварду позбавленням права приймати іноземних студентів
14:31 17.04.2025 |
Міністерство внутрішньої безпеки США вимагає від Гарварда надати до 30 квітня докладні звіти про «незаконну та насильницьку діяльність» іноземних студентів, погрожуючи відкликанням сертифіката програми, яка дозволяє приймати студентів за обміном.
Сертифікат, як пояснюється на сайті міністерства, дозволяє університетам видавати прийнятим іноземним студентам форми, які вони можуть використовувати для подання заяви на візу для в'їзду до США.
«Гарвард, який схиляє коліна перед антисемітизмом... підживлює вигрібну яму екстремістських заворушень і загрожує нашій національній безпеці», - йдеться в листі міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем.
Вона звинуватила іноземних студентів та викладачів Гарварда з візами університету у висловленні «антисемітської ненависті» до єврейських студентів після нападу «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС та США) на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. «Маючи фонд у розмірі 53,2 мільярда доларів, Гарвард може фінансувати свій власний хаос», - твердять у міністерстві.
У Гарварді розповіли телеканалу CNN, що університет знає про лист Ноем, але дотримується попередньої заяви і «не відмовиться від своєї незалежності чи конституційних прав».
За даними університету, у Гарварді навчаються 6793 іноземні студенти - це 27,2% від загальної кількості учнів у 2024-2025 навчальному році.
Раніше адміністрація Дональда Трампа заморозила 2,2 мільярда доларів фінансування Гарварда через відмову університету виконати вимоги уряду щодо боротьби з антисемітизмом.
Грант на суму 2,2 мільярда доларів був заморожений після того, як Гарвард відхилив вимоги уряду щодо проведення реформ, спрямованих на відновлення ідеологічного балансу в кампусі. Вимоги уряду, як випливає із заяви самого Гарварда, включали «аудити» академічних програм і факультетів та думок студентів, викладачів та співробітників, а також зміни в структурі управління університету та практиці найму.
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