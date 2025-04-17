Китай повертається від США до Канади, щоб отримати більше нафти

Китайські нафтопереробники імпортують рекордні обсяги канадської сирої нафти після скорочення закупівель американської нафти приблизно на 90% на тлі ескалації торгової напруги, повідомляє Bloomberg.

Розширення трубопроводу у західній Канаді, який було відкрито менш як рік тому, дало Китаю й іншим імпортерам нафти зі Східної Азії розширений доступ до величезних запасів сирої нафти в регіоні нафтових пісків Альберти.

Імпорт китайської сирої нафти з порту на кінцевій станції трубопроводу поблизу Ванкувера зріс до безпрецедентних 7,3 млн барелів у березні й має намір перевищити цю цифру цього місяця, згідно з даними Vortexa Ltd., яка відстежує постачання нафти й природного газу водним шляхом. Тим часом китайський імпорт американської нафти впав до 3 млн барелів на місяць з піка у 29 млн у червні.

Зміщення потоків сирої нафти з Північної Америки до Китаю - найбільшого у світі імпортера сирої нафти - ще один приклад економічних і стратегічних зривів, спричинених кроками президента США Дональда Трампа щодо зміни глобальних торгових відносин.

Щоб було зрозуміло, апетит Китаю до канадської сирої нафти почав зростати, коли розширення «Транс-Маунтін-Піплайну», відомого як TMX, у травні почало транспортувати нафту Альберта до тихоокеанського узбережжя Британської Колумбії. Ця тенденція лише прискорилася після того, як Трамп прийшов на посаду з проголошеним наміром запровадити мита для Китаю й інших країн.

«Враховуючи торговельну війну, малоймовірно, що Китай імпортуватиме більше американської нафти, - заявив у телефонному інтерв'ю Венран Цзян, президент Канадсько-китайського енергетичного та екологічного форуму. - Вони не збираються робити ставку лише на росію чи Близький Схід. Будь-що з Канади буде приємною новиною».

Попри те, що імпорт китайської нафти з Північної Америки є невеликим порівняно з Близьким Сходом і росією, нафтові піски Канади - одне з небагатьох джерел відносно дешевої, щільної сирої нафти з високим вмістом сірки, для перероблення якої обладнано багато найсучасніших нафтопереробних заводів (НПЗ) Китаю.

Для азійських нафтопереробників нафта Близького Сходу з такими характеристиками, наприклад іракська Basrah Heavy, дорожча порівняно з нафтою Альберти, враховуючи її потужність у Дубайському еталонні показники регіону.