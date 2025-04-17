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АНАЛІТИКА

Офіційно: парламентські вибори у Молдові призначили на 28 вересня

 

Громадяни Республіки Молдова підуть на вибори 28 вересня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Дата парламентських виборів була призначена 17 квітня, за це проголосували 57 депутатів.

32 депутати не голосували. Проєкт рішення був запропонований депутатами керівної партії "Дія і солідарність".

Напередодні спікер парламенту Ігор Гросу підкреслив, що цьогорічні вибори мають вирішальне значення.

"Або ми все перекреслюємо, руйнуємо все, чого досягли на європейському шляху, на шляху модернізації і перекриваємо будь-які шанси на вступ до Європейського Союзу, або ми рухаємося вперед шляхом розвитку і миру", - заявив він.

"Наше завдання на цих виборах - забезпечити, щоб ми не звернули зі шляху до миру і розвитку, щоб країна не повернулася під управління вказівками з Кремля, щоб ми зберегли наш суверенітет і свободу", - написав Гросу в Facebook.

Мандат нинішнього парламенту закінчується 11 липня, і, відповідно до закону, вибори можуть бути організовані не пізніше ніж через три місяці після його закінчення.

TV8.md нагадує, що 12 грудня на засіданні парламенту глава спецслужби Молдови попередив, що у 2025 році Російська Федерація спробує отримати контроль над парламентом Республіки Молдова, коли відбудуться парламентські вибори.

Президентка Мая Санду застерігала, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для планів з євроінтеграції країни.

Наразі партія Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.
Ключові теги: Молдова
 

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