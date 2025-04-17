Як Орбан хоче зберегти владу в Угорщині та готується до можливої поразки на виборах

Сергій Сидоренко / Європейська правда

Рівно за рік, у квітні 2026 року, угорці попрямують до виборчих дільниць, щоб обрати новий парламент, який сформує уряд та всю вертикаль влади у країні. І якщо якісь голосування можна назвати історичними для Угорщини, то вибори-2026, поза сумнівом, будуть саме такими.

Віктор Орбан, який безперервно керує країною з 2010 року і відтоді щоразу перемагав із відривом від усіх конкурентів - тепер має високі шанси зазнати поразки. Рейтинг його партії "Фідес" вже чотири роки поспіль демонструє тренд на зниження. А останні чотири місяці усі без винятку незалежні опитування свідчать: на виборах-2026 партія Орбана має втратити більшість.

Утім, політична реальність складніша за будь-які опитування.

А Орбан відомий вмінням виходити переможцем навіть зі складних ситуацій. Зазвичай - за допомогою угорської державної машини пропаганди, яка створює штучних "ворогів угорської нації". Останні дії угорської влади підтверджують, що і цього разу він використає звичний сценарій.

На жаль, тенденції та дії Угорщини останніх років не лишають місця для сумніву: одним з таких "ворогів" буде призначена Україна.

У Орбана розуміють, що перемогти цього разу буде особливо важко.

Тож і кроки мають бути неординарні.

Щоб дати Орбану шанс, парламент Угорщини цього тижня терміново змінив конституцію країни. За новими змінами уряд отримає важелі тиску на опозицію. Деталі ще мають отримати розвиток у нових законах, але потенційно може дійти аж до зняття з виборів "не гідних" кандидатів.

А ще влада викривила виборчі округи, щоби послабити опозицію. А ще - за російським прикладом ухвалила закон про "іноземних агентів". Поки що не надто жорсткий за вимогами, але в угорських медіа стережуться, що цей документ ще зміниться.

Словом, Угорщина готується до політичної битви без правил. Ставки у ній - надзвичайно високі.

Пропаганда без санкцій

У добу президента Дональда Трампа вже нікого не дивують новини про те, як Сполучені Штати Америки ламають ті правила та підходи, на яких Держдеп десятиріччями будував зовнішню політику країни. Тож рішення, ухвалене стосовно Угорщини, так само не стало сюрпризом - радше воно було очікуваним.

Ввечері 15 квітня США скасували санкції, накладені у січні президентом Байденом на одного з найближчих соратників Орбана, Антала Рогана.

Причому - небачений досі крок - одночасно з публікацією рішення про це скасування держсекретар Марко Рубіо особисто зателефонував угорському колезі Петеру Сійярто, щоби повідомити йому добру новину

Антал Роган - це людина, що має в Угорщині надзвичайну політичну вагу.

Офіційно його посада звучить як "міністр офісу прем'єр-міністра Угорщини".

Насправді ж це - головний пропагандист Орбана.

Роган відповідає за величезну машину державної пропаганди, її функціонування, забезпечення тощо. "Європейська правда" розповідала про це у статті "Міністерство правди Орбана", і якщо раптом ви її не читали - це точно варто зробити, бо подібного механізму немає у жодній іншій європейській державі. І навіть у всесвітньому масштабі таких системних механізмів державної пропаганди є небагато.

У січні 2025 року, коли Мінфін США запровадив санкції проти Рогана, в Орбана намагалися применшити важливість цього кроку. Імовірно, у Будапешті розраховували, що після відставки Байдена його покарання будуть відразу скасовані, "як роса на сонці". Утім, це виявилося не настільки простою задачею. А санкції США проти людини, на яку зав'язана значна кількість процесів, рішень та платежів - це те, що не виходить ігнорувати. Тож вже за Трампа (у лютому, а потім і у березні) Орбан у кілька етапів позбавив Рогана низки повноважень, передавши їх іншим соратникам.

Та тепер усі ці проблеми - у минулому.

Причому США не просто зняли санкції, запроваджені через корупцію (донедавна в американській системі цінностей це було одним з найжорсткіших звинувачень).

Найважливіше - те, що у коментарі щодо цього рішення Марко Рубіо підкреслив: санкції зняті не через хибність звинувачень чи зникнення підстав. Навпаки - навіть за нової влади офіційні документи США підкреслюють корумпованість угорської еліти та її політики. Тож Рубіо пояснив, що причина є іншою: санкціонування соратника Орбана "не відповідає політичним інтересам США".

Це стало політичною індульгенцією для Будапешта. Сигналом, що тепер - хай якими будуть порушення - Вашингтон заплющить на них очі. А у тому, що порушення будуть, сумніватися не доводиться.

Проти геїв, наркотиків і опозиції

У понеділок ввечері, на єдиному цього тижня пленарному засіданні, Національна асамблея Угорщини ухвалила зміни до чинної конституції. Депутати від опозиції бойкотували засідання або голосували проти, але це не мало значення - у партії Орбана є конституційна монобільшість, достатня для ухвалення рішення.

Іронія полягає у тому, що чинну конституцію, яку Орбану тепер доводиться змінювати, підготувала... також команда Орбана, у 2011 році, коли партія чинного прем'єра уперше отримала монобільшість. Автором угорської конституції вважають одного з найближчих соратників Орбана та співзасновника "Фідес", скандального Йожефа Саєра (якого згодом вигнали з партії за участь у гей-вечірці під час ковіду, але то вже інше питання).

Та попри те, що Орбан готував конституцію під себе - за 14 років його ж фракції довелося змінювати основний закон країни вже 15 разів!

Пояснення просте. Причиною змін щоразу були не недоліки конституційних положень, а політичні потреби Орбана, його бажання використати основний закон у політичній боротьбі. 15-й пакет конституційних правок ілюструє це якнайкраще.

Цього разу парламент вніс зміни до 11 статей основного закону, і ці правки можна розбити на три типи.

Перший - це суто популістські норми, які гуртують навколо Орбана його електорат.

Другий - це норми, що дають Орбану нові можливості для боротьби з політичними опонентами.

Та цього разу додався ще й третій тип. Деякі внесені правки в Угорщині сприйняли як підготовку до втрати Орбаном своєї посади: з 2026 року (тобто року наступних виборів) надзвичайні повноваження прем'єра будуть урізані.

За часів правління Орбана таке відбувається уперше.

Та почнемо з популістичних правок.

Віктор Орбан, який на початку кар'єри був лібералом, а з 2010 року розбудовує імідж "захисника традиційних цінностей", раніше вже вносив до конституції пункт про те, що мамою може бути тільки жінка, а батьком - тільки чоловік. Під час розробки цих змін розглядалася можливість того, щоб зафіксувати непорушність гендеру і зафіксувати, що стать у людини не може змінюватися після народження. Зрештою від ідеї (поки що) відмовилися, але одну зміну у статтю про "традиційність родини" все ж внесли: окремою правкою змінили порядок слів, щоби слова "батько - це чоловік" були перед словами "мама - це жінка". Коментувати цю надважливу зміну конституції Угорщини - непросто:)

Інша цікава новація, якої немає у жодній державі світу - це "право на готівку". Відтепер основний закон Угорщини проголошує, що невід'ємним конституційним правом кожного угорця є... право платити готівковими грошима, без використання карток та електронних платежів. Напевно, це має "зайти" консервативному електорату Орбана, що переважно живе у селах і маленьких містечках.

А ще конституцію доповнили такою нормою: "В Угорщині заборонені виробництво, використання, розповсюдження та реклама наркотиків". Стаття не містить винятків, а отже, забороняє використання наркотичних анальгетиків також у медицині. Утім, покарання вона також не містить, тож імовірно, що згодом це врахують і лишать таку медичну допомогу протизаконною, але не криміналізованою. Утім, для піару згодиться.

І, нарешті, дуже несподівана норма, яка теж націлена на сільське населення.

Нова конституційна норма повертає обмеження на кшталт тих, що діяли у СРСР через інструмент "прописки": відтепер угорські громадяни та іноземці будуть обмежені у праві переїхати до певних громад або навіть купити там нерухомість. Оновлена конституція пояснює це потребою "зберегти право громад на ідентичність".

Закон, який деталізує цю норму, вже готують у парламенті, але сам Орбан пояснює це тим, що містяни переїздять до сільських громад (наприклад, у села навколо озера Балатон), і села модернізуються, стають містечками - а там люди не хочуть змінювати свій традиційний уклад. Нове законодавство дасть громадам право такого захисту від "чужинців".

Вибори, які виграє Орбан. Але це не точно

Остання норма, між тим, може мати також електоральне значення.

На виборах 2026 року змагатимуться не тільки партії Віктора Орбана і його опонента Петера Мадяра, а й їхні технологи. Орбан та партія "Фідес", націлені, зокрема, на сільське населення, цілком можуть стерегтися й того, що містяни зможуть змістити баланс голосів у тих деяких округах.

Крім того, влада Угорщини зараз працює над тим, щоб обмежити вплив міст, де опозиція переважає. В Угорщині більшість депутатів обирають у мажоритарних округах, що й дозволяє Орбану раз за разом отримувати конституційну більшість навіть тоді, коли його партія не дотягує і до 50% голосів. Головне питання - як "нарізати" округи. Наприклад, у грудні підконтрольний Орбану парламент зменшив кількість депутатів, які обираються у Будапешті, з 18 до 16, а два мандати передав у передмістя.

Та опозиція стережеться, що влада пустить у хід нові можливості, які дає їй оновлена конституція. Зокрема - замасковані.

Так, одна з нових норм конституції Угорщини, ухвалених цього тижня, дає владі надзвичайні повноваження для захисту прав дітей, причому окремо наголошується на важливості "права дітей на ідентичність, що відповідає їхній статі при народженні та забезпечує виховання відповідно до цінностей нашої держави, що ґрунтуються на її конституційній ідентичності та християнській культурі".

Конституція наголошує, що дотримання цієї норми є найвищою ціллю і "переважає над усіма правами людини, крім права на життя".

Настільки жорстке формулювання з настільки розмитими підставами дає змогу вважати, що влада Угорщини має іншу мету, ніж турбота про дітей.

Примітно, що навіть угорські організації з захисту дітей ще місяць тому - після публікації першого проєкту змін до конституції - виступили зі спільною заявою про небезпеку цієї норми, її суперечність міжнародним зобов'язанням Угорщини та про неприпустимість її ухвалення. У цій заяві угорські правозахисники звернули увагу, що у разі такої зміни конституції формальну мету "захисту християнського виховання дітей" можна використати як підставу для будь-якого рішення - заборони демонстрацій і протестів (а раптом там буде веселковий прапор і його побачать діти?), обмеження права обирати та обиратися, обмеження свободи слова тощо.

Ці протести не змінили позицію партії влади - норма була ухвалена без змін. Угорська опозиція зараз переконана у тому, що це стане підставою для обмежень, хоча невідомо, як далеко піде влада.

Ще одна норма, яка викликає занепокоєння багатьох в Угорщині - це додане до конституції право уряду довільно припиняти угорське громадянство для тих людей, які мають інший паспорт (за винятком громадянства іншої держави ЄС або європейської економічної зони). Ближчим часом планують ухвалити також закон, що деталізує це право; передбачається, що громадянства позбавлятимуть (або призупинятимуть його) на підставі невідповідності угорським цінностям або політиці.

І хоча досі невідома реальна мета запровадження цієї норми, та уряд може використати її, наприклад, для припинення громадянства американських угорців, які спонсорують опозицію - що автоматично позбавить їх права надавати таку допомогу, а якщо цього не станеться - то дискваліфікувати опозицію на виборах.

Усе це дає угорській владі доволі сильні козирі на майбутніх виборах.

А якщо опозиція все одно перемагатиме - режим Орбана може перейти до дій "без гальм".

Ставки у цій грі є зависокими.

Чимало представників чинної влади у разі поразки можуть опинитися не в опозиції, а у тюрмі - і це підштовхує до надзвичайних дій, конституційні підстави для яких були створені цього тижня.

Утім, внесені зміни до конституції свідчать, що навіть за цих умов у команді Орбана немає певності у перемозі. Тому одночасно з цими змінами до конституції додали також правки, які обмежують нинішні надзвичайні повноваження прем'єр-міністра, які Орбан створював для себе.

Йдеться, зокрема, про обмеження права прем'єра одноосібно ухвалювати або скасовувати законодавчі акти у разі, якщо він вирішить оголосити надзвичайний стан. Тепер низку рішень можна буде ухвалити лише за підтримки 2/3 голосів у парламенті - а такої більшості у Петера Мадяра напевно не буде. Та й сама процедура запровадження надзвичайного стана тепер буде обмежена.

І вишенька на торті: обмеження прав прем'єр-міністра Угорщини, на відміну від інших норм оновленої конституції, набудуть чинності лише у 2026 році, тобто у рік виборів.

Обмежувати самого себе у нинішній каденції Орбан явно не горить бажанням.

Хоча те, що він почав вірити у можливість втрати влади і навіть готуватися до цього, вже є надзвичайно важливим сигналом.