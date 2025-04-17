Британія успішно випробувала нову зброю, яка «спалює» рої дронів

Велика Британія випробувала нову електронну зброю, яка здатна "спалювати" ворожі безпілотники чи виводити їх з ладу за допомогою потужних радіочастот.

Про це пише Financial Times, передає "Європейська правда".

Йдеться про RapidDestroyer, розроблений консорціумом на чолі з французьким оборонним гігантом Thales. Він використовує високопотужне радіочастотне випромінювання для дистанційного виведення з ладу або знищення електроніки дронів.

За даними Міністерства оборони Британії, у нещодавньому випробуванні ця зброя нейтралізувала два рої по вісім дронів, а загалом у ході випробувань було виявлено, атаковано і знищено понад 100 дронів.

Технологія все ще перебуває на ранньому етапі: RapidDestroyer розміщується на кузові вантажівки й потребує значної кількості енергії.

Як зазначається, нова технологія електромагнітної зброї випромінює широкий пучок енергії, який є відносно дешевим і здатним одночасно виводити з ладу кілька дронів.

Експерти зазначають, що це робить зброю ефективною проти ворожих роїв, хоча її невибірковість знижує ефективність у захисті інфраструктури, наприклад, аеропортів.

"Високопотужні мікрохвильові системи потенційно є дуже ефективним засобом захисту від великої кількості дронів, а можливо й крилатих ракет, у ситуаціях, коли їхній широкий конус дії не створює більше проблем, ніж вирішує", - сказав Джастін Бронк з Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні.

Він зазначив, що у певних умовах - наприклад, на базах у пустелі, на передовій, "де не надто хвилює, що діється з того боку", або на військових кораблях у морі - вони значно підсилюють протидронові можливості.

Очікується також, що RapidDestroyer також стане елементом протиракетної оборони.

Зазначимо, на початку грудня британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.

Вона працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, які підтримують фіксацію і точність в режимі реального часу.

Наприкінці грудня британські військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка здатна виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі та на морі.