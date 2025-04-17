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Чехія стала повністю незалежною від російської нафти
12:23 17.04.2025 |
Чехія вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти.
Про це у четвер, 17 квітня, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції, цитує ČTK, передає "Європейська правда".
Як зазначається, це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу.
Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії, заявив Фіала.
Тепер Чехія може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.
"Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності", - заявив прем'єр-міністр країни.
Нагадаємо, у січні прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна готова до повного переходу на постачання нафти західним маршрутом нафтопроводами TAL та IKL у разі нестачі російської нафти з нафтопроводу "Дружба".
Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.
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