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АНАЛІТИКА

Китай відмовився від постачання російського газу через Казахстан – надто дорого

 

Проєкт постачання російського природного газу в Китай через Казахстан, який РФ пропонувала замість так і не узгодженого газопроводу "Сила Сибіру-2", не буде реалізовано. Про це повідомив посол КНР у Росії Чжан Ханьхуей, пише російське агентство Інтерфакс.

За словами посла КНР, проєкт постачання газу через Казахстан, про який Росія оголосила восени минулого року, обіцяючи качати 45 млрд кубометрів на рік, реалізувати не вдасться.

Він заявив, що цей маршрут буде надто дорогим, тому краще вже домовитися про постачання газопроводом "Сила Сибіру-1" чи постачання зрідженого природного газу (ЗПГ).

"Постачання газу з РФ через Казахстан не виходить, тому що там один газопровід, і він переповнений. Якщо перевозити російський газ цим маршрутом, нам доведеться побудувати новий (газопровід. - Ред.). Це дорогувато. Російська сторона вивчає (цей варіант - Ред.), але це не реально", - зазначив Ханьхуей.

З пропозицією качати газ до Китаю через Казахстан віцепрем'єр РФ Олександр Новак виступив у листопаді 2024 року - незабаром після того, як переговори про проєкт "Сила Сибіру-2" остаточно зайшли в глухий кут, пише The Moscow Times.

Зазначається, що причиною тоді стала ціна газу. Китай захотів опустити її до близько $60 за тисячу кубометрів. Це вчетверо дешевше, ніж російський газ обходиться Китаю зараз - $260 за тисячу кубів газопроводом "Сила Сибіру-1".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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