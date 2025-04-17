Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший НПЗ Туреччини знову купує російську нафту Urals – Reuters
11:47 17.04.2025 |
Турецький нафтопереробник Tupras відновив закупівлю російської нафти Urals у квітні, після того як зупинив закупівлю нафти РФ на початку року через санкції США, повідомили Reuters три джерела в торгових колах.
Tupras придбав три партії нафти Urals обсягом по 100 000 тонн із відвантаженням із балтійських портів у РФ у квітні, повідомили трейдери.
Пресслужба Tupras поки не коментувала відновлення постачань.
Tupras припинив закуповувати російську нафту на початку 2025 року на тлі американських санкцій щодо російського енергетичного сектору. За словами співрозмовників Reuters, компанія відновила постачання Urals після того, як ціни на цю марку нафти впали нижче за стелю цін у розмірі $60 за барель.
За даними аналітичної компанії Kpler, у 2024 році Tupras імпортувала 225 000 барелів російської нафти на добу. Припинення закупівель компанія підтвердила 19 лютого. 8 квітня вартість нафти Urals опустилася нижче за $60 за барель, 10 квітня - нижче за $50 за барель.
Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини після вторгнення в Україну у 2022 році, на її частку припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів.
За перші 11 місяців 2024 року Туреччина імпортувала з Росії близько 29,1 млн тонн нафтопродуктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
|Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Британія успішно випробувала нову зброю, яка «спалює» рої дронів
|Західні компанії не поспішають повертатися до РФ попри намагання Кремля
|Чехія стала повністю незалежною від російської нафти
|Китай відмовився від постачання російського газу через Казахстан – надто дорого
|Найбільший НПЗ Туреччини знову купує російську нафту Urals – Reuters
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
Бізнес
|Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi
|Microsoft: ШІ поки що не здатний замінити програмістів
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита