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У Грузії зобов'язали погоджувати з владою гранти від іноземних донорів для неурядових організацій
10:47 17.04.2025 |
Парламент Грузії ухвалив поправки до закону «Про політичні об'єднання громадян», згідно з якими міжнародні організації-донори більше не зможуть видавати гранти неурядовим організаціям без згоди уряду.
Про це повідомляє Interpressnews, передає Укрінформ.
Крім того, міжнародним організаціям забороняється проводити лекції, семінари та інші публічні заходи на користь політичних партій.
Отримання неузгодженого гранту потягне за собою штраф у подвійному розмірі від суми виділених коштів, його буде зобов'язаний виплатити одержувач.
Моніторинг за видачею та отриманням закордонного гранту здійснюватиме Антикорупційне бюро.
Водночас передбачено низку винятків. Зокрема, обов'язкова згода уряду не поширюється на видачу грантів міжнародною спортивною асоціацією, федерацією та комітетом, на здобуття середньої та вищої освіти за межами Грузії та індивідуальні стипендії.
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