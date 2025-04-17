Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Павелл попередив про уповільнення економіки, але ФРС поки що не втручається

 

Зовнішньоторговельна політика Білого дому може сповільнити зростання американської економіки та прискорити інфляцію, тим самим ускладнивши завдання Федеральної резервної системи (ФРС) щодо забезпечення стабільної інфляції та максимальної зайнятості, заявив голова ФРС Джером Павелл.

"Ми можемо опинитись у непростій ситуації, коли обидві наші цілі опиняться під загрозою. Якщо це станеться, ми оцінимо, як далеко економіка відійшла від кожної з цілей, а також час, який знадобиться для повернення до них", - сказав Павелл під час виступу з промовою в Економічному клубі Чикаго.

Зокрема, глава ФРС побоюється прискорення інфляції за рахунок збільшення мит на імпорт різних товарів у США: "Тарифи, ймовірно, викличуть щонайменше тимчасове зростання інфляції. Інфляційний ефект також може виявитися тривалим".

Темпи зростання американської економіки, своєю чергою, можуть сповільнитися.

"Наявні у нас дані зазначають, що зростання сповільнилося в першому кварталі порівняно з високими темпами, що спостерігалися минулого року. Попри сильні продажі автомобілів, споживчі витрати загалом, мабуть, зростають скромними темпами. Крім того, на динаміку ВВП у першому кварталі, як очікується, вплине активне зростання імпорту в очікуванні введення мит", - заявив Павелл.

Водночас Федрезерв поки не готовий втручатися, щоб заспокоїти волатильні ринки.

"Наразі ми перебуваємо в хорошому становищі, щоб дочекатися більшої ясності перш, ніж розглядати будь-які зміни в нашій політиці", - додав Павелл.

Наступне засідання ФРС відбудеться 6-7 травня. Учасники ринку загалом очікують, що Федрезерв знизить ставку не раніше червня, після чого відбудеться ще два або три зниження до кінця року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7504  0,14 0,34 41,4678  0,09 0,22
EUR 46,3500  0,24 0,53 47,2159  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3767  0,21 0,50 41,3950  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес