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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Рубіо зустрінеться з очільником МЗС Франції у Парижі 17 квітня

 

У четвер, 17 квітня, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро у Парижі.

Про це агентству Reuters повідомив проінформований співрозмовник у французькому дипломатичному колі, передає "Європейська правда".

Як розповів співрозмовник агентства, Рубіо зустрінеться з Барро в четвер, 17 квітня, під час візиту до Парижа, і вони обговорять війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та ядерні переговори щодо Ірану.

Рубіо відвідає Париж разом із посланником американського президента Стівом Віткоффом, який минулого тижня зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним.

Поїздка, про яку раніше повідомили ЗМІ, стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту в лютому.

Франція разом із Великою Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.
 

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