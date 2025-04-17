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Вучич поїде в Москву на 9 травня
09:53 17.04.2025 |
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не передумав відвідувати парад очільника Кремля Владіміра Путіна з нагоди параду 9 травня, попри сильний тиск з боку Європейського Союзу щодо його рішення.
Його слова цитує агентство AP, передає "Європейська правда".
Як зазначається, європейські посадовці попередили Вучича, що його візит до Москви на військові святкування 9 травня буде порушенням критеріїв членства в ЄС для потенційних нових членів і може підірвати задекларовані амбіції країни щодо вступу до ЄС.
Візит також фактично означав би демонстрацію підтримки Путіна і війни Москви проти України.
Водночас Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці. Він також сказав, що Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.
"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, про свою участь в якому ми оголосили", - сказав він.
Як передає агентство, Вучич заявив, що поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.
Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.
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