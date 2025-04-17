Фінляндія триматиме кордон з Росією закритим до подальших повідомлень

Фінляндія триматиме всі пункти пропуску на своєму східному сухопутному кордоні з Росією закритими до подальших повідомлень.

Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомляє Yle, передає Укрінформ.

Фінський уряд поетапно закрив східний кордон наприкінці 2023 року, згодом закривши всі пункти пропуску вздовж кордону в грудні того ж року, на тлі підозр, що Росія навмисно підштовхує мігрантів до пунктів пропуску, щоб чинити тиск на фінську владу.

«Виходячи з інформації, доступної фінській владі, ризик того, що інструменталізована міграція відновиться і розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається ймовірним. Якщо це явище продовжиться, воно становитиме серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії», - йдеться в заяві відомства, поширеній у середу.

Минулого тижня парламент Фінляндії розпочав розгляд пропозиції уряду, спрямованої на продовження дії закону про безпеку кордонів шляхом продовження дії так званого «закону про відштовхування». Законодавство дозволяє співробітникам прикордонної служби забороняти в'їзд потенційним шукачам притулку, якщо їх направляють до кордону в рамках гібридної тактики тиску Росії.